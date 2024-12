Tensão em estúdio! Ruben arrasa Rita em direto e deixa-a em lágrimas com palavras duras

As fotos escaldantes de Ruben, o ‘Sex Symbol’ desta edição do Secret Story

Ex-namorada de Rúben é uma cara bem conhecida.... e já participou num reality show! Veja as fotos

De férias e em biquíni! As fotos mais escaldantes de Rita que fazem subir a temperatura

Depois de chocar o público, Ruben justifica a atitude que teve com Rita: «Um dos grandes defeitos da Rita é...»

Rita foi a concorrente expulsa pelo público na última gaga do Secret Story - Casa dos Segredos, e há um momento que está a dar que falar: a tensão com o ex Ruben em estúdio, que se recusou a receber a concorrente expulsa de pé e de braços abertos...

A agora ex-concorrente abandonou a casa e ao chegar a estúdio foi recebida em estúdio por Cristina Ferreira e todos os ex-concorrentes, exceto um! O ‘ex’, Ruben Silvestre, foi o único ex-concorrente que não se levantou para cumprimentá-la e foi apupado pelo público.

«Não te levantas? Se soubesse o que sei hoje…», reagiu Rita Almeida.

Esta atitude não escapou aos olhos da apresentadora, que questionou: «Ruben, posso só saber porque é que só apertaste a mão à Rita?», perguntou Cristina Ferreira.

«Eu sempre defendi a Rita, sempre disse que a Rita era uma grande mulher e nunca tive problemas em admitir, mas um dos grandes defeitos da Rita é ter sempre a necessidade de arranjar uma culpa, um culpado, uma desculpa para tudo aquilo que lhe acontece», começou por dizer Ruben.

«Eu faço mea culpa e sei a culpa que tenho no cartório, naquilo que é a nossa história, mas a Rita também tem esse trabalho a fazer. Uso as palavras que a Bruna [Gomes] disse, que medir sentimentos e medir aquilo que um sente pelo outro é pequenino e a única coisa que eu tenho para dizer é, o que um não quer, dois não fazem», rematou o futebolista.

Apanhada de surpresa, Rita respondeu: «Enquanto estava lá dentro eu tinha que jogar com o Rúben e lidar com o Rúben, cá fora não tenho que lidar». Nesse momento, a jovem desatou em lágrimas.

Veja o vídeo.