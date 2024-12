Expulsão! Ruben enfrenta acontecimento inesperado no regresso ao futebol: «Recebeu cartão vermelho...»

As fotos escaldantes de Ruben, o ‘Sex Symbol’ desta edição do Secret Story

Ex-namorada de Rúben é uma cara bem conhecida.... e já participou num reality show! Veja as fotos

Ruben Silvestre já regressou ao futebol, mas nem tudo correu como esperado neste regresso do futebolista após a saída do Secret Story - Casa dos Segredos.

Como conta a revista TV Guia, «apesar de não ter sido chamado para o onze titular pelo treinador Tiago Leite, este regresso acabou por ficar manchado, já que, mesmo no banco de suplentes, Ruben protestou uma falta sobre um colega de equipa e acabou por receber o cartão vermelho aos 33 minutos de jogo».

«Para piorar a situação, o Sp. Espinho saiu derrotado (0-2) e, por força da expulsão, Ruben Silvestre não pôde ser opção para inverter o rumo dos acontecimentos».

Sobre o ex-concorrente...

Ruben deu uma pequena entrevista ao Digital da TVI onde confessou que já tentou uma reaproximação a Rita, após toda a situação que aconteceu na gala de expulsão de Rita.

Ruben confessou que a vida está a voltar à normalidade e que já regressou ao futebol. Após ser questionado sobre a situação com Rita, o ex-concorrente revelou que antes de entrar no "Dois às 10" fez questão de enviar uma mensagem a Rita e à família a pedir desculpa pelo comportamento errado que teve e que ia falar disso abertamente no programa.

Acrescentou ainda que até ao dia, não tinha tido qualquer resposta por parte de Rita e que iria aceitar caso fosse essa a decisão da própria. Ruben mostrou arrependimento face ao que fez, mas que teve os seus motivos para o fazer.

Espreite tudo o que foi dito, aqui