Alerta botão dos segredos! Heitor arrisca e acerta no segredo de Marcelo: «Já maquilhei mortos»

Mais um dia, mais uma tentativa de descobrir um segredo dentro casa! Esta noite, durante o Especial com Cristina Ferreira, Heitor arriscou e carregou no botão dos segredos, com a intenção de desvendar o segredo de Marcelo.

No confessionário, afirmou qual seria o segredo de Marcelo é: «Já maquilhei mortos». O concorrente explicou que esta teoria surgiu após ambos terem ficado de fora da festa e, por sua vez, terem recebido uma nova pista: pincéis e um caixão. Relembre aqui.

«Eu achei que a maneira como tu falaste e empurraste para o Diogo (...) Como se não percebesses nada do assunto...», explicou Heitor ao afirmar que a forma como o amigo tentou 'desviar as atenções' fez com que tivesse certezas.

Marcelo, no confessionário, optou por não se tentar defender da teoria de Heitor: «Se ele acha, que vá em frente».

O concorrente estava certo e ganhou metade do dinheiro da conta de Marcelo!

Na sala, os concorrentes mostraram-se chocados com esta revelação, sendo que alguns pensavam que o segredo em questão pertencia a Juliana.

Rita, namorada de Marcelo, mostrou-se incrédula.

Marcelo explicou melhor o segredo: «Agora sou dono da funerária (...) É muito bonito o que eu faço e não é qualquer um».

Sobre outros segredos...

Dose dupla de tentativas! Esta tarde, Maycon causou agitação na casa do Secret Story ao carregar no botão dos segredos. O concorrente decidiu apostar no segredo de Diogo Alexandre: «Sou ou já fui padre».

Esta tentativa acabou por gerar uma grande agitação dentro da casa, aumentando a curiosidade entre os concorrentes.Maycon acabou por não acertar no segredo do colega.

Na casa, já se descobriram os segredos de Maycon e Renata (somos um casal falso) , de Rita e Ruben (já me envolvi com um/uma concorrente da casa), de Margarida e Gonçalo (somos um casal) e de João Ricardo (participei numa novela da TVI).

Cá fora, o público já sabe a quem pertence todos os segredos, sendo eles: