Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

Eles foram concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos 7 e entraram com um dos segredos mais fortes da edição: 'Somos casados'. Tiago Rufino e Luan Teófilo foram o primeiro casal homossexual a entrar num reality show em Portugal, e foram também os que mais tempo conseguiram esconder o segredo que tinham em comum.

Na estreia, Tiago, natural de Arouca, contou que a família de Luan já sabia do relacionamento, mas que a mãe e irmãs de Tiago não aceitavam bem a união. A entrada no reality show da TVI foi também pensada como uma forma de abrir caminho à aceitação.

Dentro da casa, os dois tiveram de fingir que não se conheciam, mas rapidamente decidiram adotar uma estratégia para não terem de estar afastados um do outro: os dois fingiram que se começaram a apaixonar dentro do formato e os colegas acreditaram.

O segredo dos dois foi revelado a uma semana da final, depois de a Voz decidir dar pistas muito conclusivas a Isabela Cardinali. Por ter sido o último segredo a ser descoberto, e por ter sido a Voz a dar um 'empurrãozinho', o casal não perdeu o dinheiro que tinha acumulado nas respetivas malas.

Apesar de terem sido um dos casais sensação de todos os reality shows em Portugal, Tiago e Luan decidiram seguir caminhos diferentes anos mais tarde, mas mantêm uma relação cordial.

Ainda se lembra da participação de Luan e Tiago no Secret Story 7? Percorra a nossa galeria e veja alguns dos momentos.