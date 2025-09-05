Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

Ao Minuto

Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra? - Big Brother
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente - Big Brother
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo - Big Brother

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story - Big Brother

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante - Big Brother

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti» - Big Brother
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive» - Big Brother
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família - Big Brother
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!» - Big Brother
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades! - Big Brother
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte? - Big Brother
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)» - Big Brother
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…» - Big Brother
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo - Big Brother
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…» - Big Brother
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…» - Big Brother
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz - Big Brother
Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir - Big Brother

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos - Big Brother

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende - Big Brother
Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende

Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!» - Big Brother
Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos - Big Brother
Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações - Big Brother

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam - Big Brother

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais - Big Brother

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

Aconteceu na sétima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e foi o segredo que mais marcou os portugueses. Recorde tudo.

Eles foram concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos 7 e entraram com um dos segredos mais fortes da edição: 'Somos casados'. Tiago Rufino e Luan Teófilo foram o primeiro casal homossexual a entrar num reality show em Portugal, e foram também os que mais tempo conseguiram esconder o segredo que tinham em comum.

Na estreia, Tiago, natural de Arouca, contou que a família de Luan já sabia do relacionamento, mas que a mãe e irmãs de Tiago não aceitavam bem a união. A entrada no reality show da TVI foi também pensada como uma forma de abrir caminho à aceitação.

Dentro da casa, os dois tiveram de fingir que não se conheciam, mas rapidamente decidiram adotar uma estratégia para não terem de estar afastados um do outro: os dois fingiram que se começaram a apaixonar dentro do formato e os colegas acreditaram.

O segredo dos dois foi revelado a uma semana da final, depois de a Voz decidir dar pistas muito conclusivas a Isabela Cardinali. Por ter sido o último segredo a ser descoberto, e por ter sido a Voz a dar um 'empurrãozinho', o casal não perdeu o dinheiro que tinha acumulado nas respetivas malas.

Apesar de terem sido um dos casais sensação de todos os reality shows em Portugal, Tiago e Luan decidiram seguir caminhos diferentes anos mais tarde, mas mantêm uma relação cordial.

Ainda se lembra da participação de Luan e Tiago no Secret Story 7? Percorra a nossa galeria e veja alguns dos momentos.

