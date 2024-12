Só falta um! Segredo de Diogo Alexandre é o último por desvendar e nova pista deixa-o preocupado: «Assim é difícil aguentar-me»

No Secret Story - Casa dos Segredos, só há um segredo por descobrir! Diogo Alexandre é o único concorrente que ainda guarda um segredo a sete chaves. Esta semana, têm vindo a surgir novas pistas e, consequentemente, novas teorias! Saiba tudo aqui...

Ontem, dia 12 de dezembro, foram várias as teorias...

Na sala, Gonçalo, Margarida e Leo tentam decifrar segredo. «Sou membro do Vaticano», atirou Margarida. Mas as ideias não ficaram por aqui! A concorrente continuou a tentar a sua sorte e começou a pensar que o jogadora poderia ser «acólito».

Por sua vez, no quarto, entre Heitor, Maycon e Renata o tema também era o mesmo: tentar desvendar o segredo de Diogo Alexandre. Renata foi quem se mostrou mais perto, ao afirmar que «o cadeado significa castidade», ao referir-se a uma pista já vista.

Já Heitor deu três ideias, mas todas erradas: «Deixou de ser padre para ter mulher», «viveu no convento ou casa de adoção» e «dado para adoção porque o pai dele era padre».

Esta sexta-feira 13 , na parede de espelhos surge uma pista: um traje de mórmon.

Apenas Renata e Maycon se apercebem e a primeira comenta que parece um traje de uma profissão. Após alguns segundos a pista desaparece e os dois ficaram a crer que Diogo Alexandre poderá ser «piloto de avião».

Na Cozinha, Maycon conta a Leomarte que surgiu uma pista na parede de espelhos, mas Leomarte não acredita. Maycon atira: «Porque achas que te ia mentir? (...) Vocês todos pintam-me como um mentiroso».

Maycon pede a Renata que espreite pela parede de espelhos e lhe diga se a pista ainda é visível e esta assim o faz. Maycon acaba por confirmar que a pista já não se encontra lá e diz a Leo que o concorrente já não consegue ver. Este, por sua vez, diz a Renata que a colega também lhe está a mentir e a concorrente confirma, confessando que, efetivamente, apareceu uma pista na divisão e que apenas os dois viram. Mesmo assim, Leomarte não acredita.

Na Piscina, Renata comenta com Maycon que não consegue chegar a lado nenhum com a pista. A concorrente descreve o que viu e Maycon refere que parecia o traje de segurança. Renata acaba por perguntar como é que esta pista encaixa no monumento visualizado pelo colega no dia de ontem e este atira que até pode ser um traje de avião. Renata aceita a possibilidade, dado que Diogo nunca conta os países que visita.

Contudo não percebe «onde entra a parte da religião». Renata menciona «isto é muito pouco» e comenta que talvez João chegaria ao segredo se tivesse visto esta pista, dado que o concorrente tem outras pistas relacionadas com o segredo. Renata nega a ideia de que Diogo seja segurança, mas está convicta que seja uma profissão ligada à religião. Já Maycon repete algumas vezes a frase: «Foi segurança de uma religião importante».

Mas esta não foi a única vez que a pista surgiu! O fato de mórmon voltou à casa.

Agora na sala, todos veem a pista e o Diogo Alexandre assume: «Já fui (...) esta pista é incrível».

Ainda assim, ninguém parece estar perto do segredo e novas ideias surgem, ainda que erradas. Para Leo e Gonçali, as roupas do boneco estão ligadas a «testemunhas de jeová».

«Missionário ou ancião de uma religilão» e «Membro de um culto religioso» são as novas teorias do casal Margarida e Gonçalo.

Diogo Alexandre mostra-se preocupado com esta nova pista revelada para o seu segredo: «Como é que me vou safar desta?»