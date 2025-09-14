Ao Minuto

Está revelado o primeiro segredo desta edição! Descubra quem é o primeiro guardião da Voz

Secret Story: A nova casa também esconde mistérios. Estes são os detalhes que vão dar muito que falar

Todos os detalhes da nova Casa dos Segredos. É já esta noite que estreia mais uma edição do Secret Story

Chegou finalmente o grande dia. Este domingo, dia 14, estreia uma nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos, conduzida por Cristina Ferreira. Está tudo preparado para uma noite cheia de suspense, revelações e, claro, a entrada de novos concorrentes.

Antes de abrir oficialmente as portas, revelamos em exclusivo alguns detalhes da nova decoração da casa mais vigiada do País. O espaço foi totalmente renovado, com ambientes modernos e surpresas pensadas para desafiar e surpreender quem aceitar este jogo de mistérios.

Percorra a galeria e descubra, em primeira mão, os cantos e recantos da nova Casa dos Segredos.

