Secret Story: Uma casa totalmente nova com muitos mistérios. Revelamos alguns detalhes em exclusivo

O Secret Story 10 estreia este domingo, dia 22 de fevereiro, na TVI. A casa mais vigiada do País foi totalmente remodelada e esconde vários mistérios. A poucas horas da grande noite, revelamos, em exclusivo, alguns dos detalhes. Prepare-se para uma noite cheia de suspense, revelações e, claro, a entrada de novos concorrentes.

De recordar que esta é a décima edição do Secret Story. Dez edições são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que se desenrola esta atual edição.



Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.



Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. E até as paredes têm ouvidos.



Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si, competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.

Percorra a galeria e descubra, em primeira mão, alguns cantos e recantos da nova Casa dos Segredos.