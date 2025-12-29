Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

A corrida até à grande final chegou ao fim para Leandro. O concorrente foi o expulso da semi-final do Secret Story 9, ficando à porta da final numa das galas mais intensas e emotivas da edição.

Depois de semanas marcadas por desafios, estratégias, alianças e confrontos, Leandro não conseguiu garantir um lugar entre os quatro finalistas. A decisão ficou conhecida durante a gala desta noite, num momento carregado de tensão, com a casa em silêncio e os colegas visivelmente emocionados.

Ao longo do seu percurso, Leandro destacou-se pela sua personalidade, protagonizando momentos que não passaram despercebidos ao público. Entre polémicas, cumplicidades e reviravoltas no jogo, o concorrente deixou a sua marca nesta edição e dividiu opiniões dentro e fora da casa.

A despedida foi marcada por palavras sentidas e abraços emocionados, numa noite em que ficou claro que cada passo conta e que qualquer erro pode ser decisivo tão perto da final. Apesar da saída, Leandro abandona a casa como um dos protagonistas da edição, depois de um percurso intenso e vivido ao limite.

Com esta expulsão, ficam finalmente definidos os quatro finalistas do Secret Story 9, que continuam na corrida pelo prémio final. O jogo entra agora na sua reta final com Liliana, Marisa, Pedro Jorge e Inês a disputarem o prémio final de 250 mil euros.