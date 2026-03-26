Apaixonaram-se num reality show e Portugal rendeu-se a esta história de amor. Hoje, celebram dois anos de casamento

Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se em 2022, quando entraram na casa do Big Brother Famosos. Foi lá que se apaixonaram e não se largaram desde então. Em 2024, trocaram alianças numa cerimónia intimista na ilha da Madeira, de onde é natural o piloto, e, agora, dois anos depois, assinalaram a data com uma partilha muito especial.

«E num abrir e fechar de olhos passaram dois anos ❤️ 26/03/24 Parabéns a nós, mas principalmente a ti por me aturares 😬🫶🏻», escreveu Bernardo Sousa, numa partilha feita nesta quinta-feira nas redes sociais, em que mostra vários registos tirados naquele dia em que trocaram alianças.

Pode ver os registos na galeria que preparámos para si!