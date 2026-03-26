Apaixonaram-se num reality show e Portugal rendeu-se a esta história de amor. Hoje, celebram dois anos de casamento

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:59
Em lágrimas, Eva pede que Diogo siga em frente: «Não somos obrigados a amar a mesma pessoa uma vida inteira» - Big Brother

Em lágrimas, Eva pede que Diogo siga em frente: «Não somos obrigados a amar a mesma pessoa uma vida inteira»

19:45
A opinião que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento - Big Brother
01:42

A opinião que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento

19:43
Ariana confessa a Diogo que ficaria magoada se ele voltasse para Eva - Big Brother
02:11

Ariana confessa a Diogo que ficaria magoada se ele voltasse para Eva

19:40
Liliana avisa Diogo e defende Eva: «Não a faças sofrer mais» - Big Brother
05:23

Liliana avisa Diogo e defende Eva: «Não a faças sofrer mais»

19:29
«Tens o meu respeito para sempre»: Hugo mostra-se solidário com Eva - Big Brother
04:17

«Tens o meu respeito para sempre»: Hugo mostra-se solidário com Eva

19:21
«Não fales para mim, por favor»: Diogo impõe limites a Eva - Big Brother
05:35

«Não fales para mim, por favor»: Diogo impõe limites a Eva

19:07
O público votou e decidiu! Estes são os concorrentes mais adormecidos no jogo - Big Brother
02:32

O público votou e decidiu! Estes são os concorrentes mais adormecidos no jogo

19:05
Os resultados não deixaram margem para dúvidas. O público já escolheu os mais ativos do Secret Story 10 - Big Brother
02:31

Os resultados não deixaram margem para dúvidas. O público já escolheu os mais ativos do Secret Story 10

18:56
«Não estás a ser amiga»: Diogo condena atitude de Jéssica - Big Brother
05:02

«Não estás a ser amiga»: Diogo condena atitude de Jéssica

18:46
«É uma falta de respeito»: Tiago abandona discussão sobre tarefas domésticas e deixa Ariana revoltada - Big Brother
05:37

«É uma falta de respeito»: Tiago abandona discussão sobre tarefas domésticas e deixa Ariana revoltada

18:31
A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação» - Big Brother
03:00

A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação»

18:24
Camisola de Ariana dá que falar. E Diogo não fica indiferente - Big Brother
02:31

Camisola de Ariana dá que falar. E Diogo não fica indiferente

18:15
«Mete-te na tua vida»: Diogo sai em defesa de Ariana contra Liliana - Big Brother
04:27

«Mete-te na tua vida»: Diogo sai em defesa de Ariana contra Liliana

18:01
Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa» - Big Brother
01:24

Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa»

17:55
«Têm comportamentos muito piores…»: Inês Simões reprova atitudes violentas com família de concorrentes - Big Brother
03:41

«Têm comportamentos muito piores…»: Inês Simões reprova atitudes violentas com família de concorrentes

17:28
«Se a Ariana sair no domingo, o João cumpre a palavra dele?»: Concorrente responde à pergunta que não quer calar - Big Brother
08:08

«Se a Ariana sair no domingo, o João cumpre a palavra dele?»: Concorrente responde à pergunta que não quer calar

17:28
Eva recebe avião de apoio de ex-concorrente de peso e Ariana 'explode': «Ele que se lembre do que fez!» - Big Brother

Eva recebe avião de apoio de ex-concorrente de peso e Ariana 'explode': «Ele que se lembre do que fez!»

17:17
Norberto e Ricardo João em rotura? Este mexerico deixou a casa em êxtase - Big Brother
04:57

Norberto e Ricardo João em rotura? Este mexerico deixou a casa em êxtase

17:05
Luzia admite não dizer tudo o que pensa: «Isto era uma casa a arder» - Big Brother
03:17

Luzia admite não dizer tudo o que pensa: «Isto era uma casa a arder»

16:52
«Já não aguento a falsidade do Norberto…»: Caixa de Mexericos deixa casa ao rubro - Big Brother
09:52

«Já não aguento a falsidade do Norberto…»: Caixa de Mexericos deixa casa ao rubro

16:43
Ana está a “acusar pressão”? Concorrentes reagem em peso e o caos instala-se - Big Brother
12:47

Ana está a “acusar pressão”? Concorrentes reagem em peso e o caos instala-se

16:30
«Desde o primeiro momento, tirei-te logo a pinta»: Luzia perde a paciência com Sara - Big Brother
01:17

«Desde o primeiro momento, tirei-te logo a pinta»: Luzia perde a paciência com Sara

16:29
Ricardo João deixa mensagem de encorajamento a Eva. Esta foi a reação da concorrente - Big Brother
01:54

Ricardo João deixa mensagem de encorajamento a Eva. Esta foi a reação da concorrente

16:23
Eva deixa tudo em “pratos limpos”: «Eu não sou frágil (…) Em nenhum momento pensei desistir» - Big Brother
05:26

Eva deixa tudo em “pratos limpos”: «Eu não sou frágil (…) Em nenhum momento pensei desistir»

16:16
A ferver! Luzia e Sara trocam farpas “sem dó nem piedade” - Big Brother
05:03

A ferver! Luzia e Sara trocam farpas “sem dó nem piedade”

Acompanhe ao minuto

Apaixonaram-se num reality show e Portugal rendeu-se a esta história de amor. Hoje, celebram dois anos de casamento

Apaixonaram-se num reality show e Portugal rendeu-se a esta história de amor. Hoje, celebram dois anos de casamento - Big Brother

Estes ex-concorrentes celebram hoje dois anos de casados, depois de terem sido os protagonistas de uma das mais bonitas histórias de amor em reality shows.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se em 2022, quando entraram na casa do Big Brother Famosos. Foi lá que se apaixonaram e não se largaram desde então. Em 2024, trocaram alianças numa cerimónia intimista na ilha da Madeira, de onde é natural o piloto, e, agora, dois anos depois, assinalaram a data com uma partilha muito especial. 

«E num abrir e fechar de olhos passaram dois anos ❤️ 26/03/24 Parabéns a nós, mas principalmente a ti por me aturares 😬🫶🏻», escreveu Bernardo Sousa, numa partilha feita nesta quinta-feira nas redes sociais, em que mostra vários registos tirados naquele dia em que trocaram alianças.

Pode ver os registos na galeria que preparámos para si!

Relacionados

As reações de Bruna Gomes, em direto, à revelação do segredo de Eva. O vídeo está a correr Mundo: «A outra a fingir que não sabe…»

«O único palhaço é ele»: Palavras de Bruna Gomes e Flávio Furtado sobre Diogo tornam-se virais

Cuidados intensivos: Bruna Gomes partilha momento difícil na sua vida familiar e emociona fãs

«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo
Temas: Casamento Big Brother Bernardo Sousa Bruna Gomes

Fora da Casa

Pela primeira vez, Renata Reis conta como soube da morte de Maycon Douglas: «Às sete da manhã...»

Pela primeira vez, Renata Reis conta como soube da morte de Maycon Douglas: «Às sete da manhã...»

Há 31 min
O “espírito livre” que entrou no Big Brother solteiro choca ao surgir com namorada. Completamente nua

O “espírito livre” que entrou no Big Brother solteiro choca ao surgir com namorada. Completamente nua

Há 1h e 27min
Carolina Pinto surpreende fãs com desabafo íntimo e promete novidades

Carolina Pinto surpreende fãs com desabafo íntimo e promete novidades

Há 1h e 49min
Cristina Ferreira reage à história de Diogo, Eva e Ariana: «O País divide-se entre quem?»

Cristina Ferreira reage à história de Diogo, Eva e Ariana: «O País divide-se entre quem?»

Há 3h e 25min
Entrou no Secret Story e foi notícia por ter sido afastado do filho. Agora vai ser pai pela segunda vez

Entrou no Secret Story e foi notícia por ter sido afastado do filho. Agora vai ser pai pela segunda vez

Há 3h e 30min
Catarina Miranda 'arrasa' Jéssica Vieira e Rita Almeida. E tudo por causa do tema do momento

Catarina Miranda 'arrasa' Jéssica Vieira e Rita Almeida. E tudo por causa do tema do momento

Ontem às 19:54
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Ontem às 10:06
Eva recebe avião de Savate! Saiba o que dizia
01:45

Eva recebe avião de Savate! Saiba o que dizia

Hoje às 13:06
Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

23 mar, 22:56
Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um

Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um

Ontem às 18:36
Novo avião surge na casa! Estas foram as reações
02:44

Novo avião surge na casa! Estas foram as reações

Hoje às 15:31
Ver Mais

Notícias

Em lágrimas, Eva pede que Diogo siga em frente: «Não somos obrigados a amar a mesma pessoa uma vida inteira»

Em lágrimas, Eva pede que Diogo siga em frente: «Não somos obrigados a amar a mesma pessoa uma vida inteira»

Há 1 min
Pela primeira vez, Renata Reis conta como soube da morte de Maycon Douglas: «Às sete da manhã...»

Pela primeira vez, Renata Reis conta como soube da morte de Maycon Douglas: «Às sete da manhã...»

Há 31 min
O “espírito livre” que entrou no Big Brother solteiro choca ao surgir com namorada. Completamente nua

O “espírito livre” que entrou no Big Brother solteiro choca ao surgir com namorada. Completamente nua

Há 1h e 27min
Carolina Pinto surpreende fãs com desabafo íntimo e promete novidades

Carolina Pinto surpreende fãs com desabafo íntimo e promete novidades

Há 1h e 49min
Apaixonaram-se num reality show e Portugal rendeu-se a esta história de amor. Hoje, celebram dois anos de casamento

Apaixonaram-se num reality show e Portugal rendeu-se a esta história de amor. Hoje, celebram dois anos de casamento

Há 2h e 9min
Ver Mais Notícias

Opinião

Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa»

Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa»

Há 1h e 59min
«Têm comportamentos muito piores…»: Inês Simões reprova atitudes violentas com família de concorrentes

«Têm comportamentos muito piores…»: Inês Simões reprova atitudes violentas com família de concorrentes

Há 2h e 5min
Adriano Silva Martins aponta: «O Diogo é a pessoa que tem mais culpa, a Ariana e a Eva também têm a sua parte»

Adriano Silva Martins aponta: «O Diogo é a pessoa que tem mais culpa, a Ariana e a Eva também têm a sua parte»

Hoje às 12:44
Diana Lopes sobre polémica com Eva, Diogo e Ariana: «Têm os três a sua parte de responsabilidade»

Diana Lopes sobre polémica com Eva, Diogo e Ariana: «Têm os três a sua parte de responsabilidade»

Hoje às 12:25
«Honestamente, acho que ele estava à espera de uma causa para erguer uma bandeira»: Inês Morais implacável com João

«Honestamente, acho que ele estava à espera de uma causa para erguer uma bandeira»: Inês Morais implacável com João

24 mar, 18:45
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»
02:06

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»

Ontem às 13:06
Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»
03:52

Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»

24 mar, 19:50
Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»
02:37

Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»

24 mar, 19:28
Diogo conta a Eva toda a intimidade que teve com Ariana na cama: as imagens exclusivas do confessionário polémico
05:25

Diogo conta a Eva toda a intimidade que teve com Ariana na cama: as imagens exclusivas do confessionário polémico

24 mar, 19:17
Última hora! João quer desistir do Secret Story 10
02:03

Última hora! João quer desistir do Secret Story 10

24 mar, 18:53
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»
01:56

Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»

Ontem às 22:48
Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»
03:49

Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»

Ontem às 22:46
Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial
04:02

Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial

Ontem às 22:42
«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo
04:38

«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo

Ontem às 22:31
Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas
04:38

Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas

Ontem às 22:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Monteiro em momento de despedida: veja a foto!

João Monteiro em momento de despedida: veja a foto!

Ontem às 16:46
«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

24 mar, 15:10
Sónia Jesus quebra o silêncio sobre separação de Vítor Soares: "Foi difícil"

Sónia Jesus quebra o silêncio sobre separação de Vítor Soares: "Foi difícil"

24 mar, 14:21
Francisco Monteiro assume: "É hora de voltar"

Francisco Monteiro assume: "É hora de voltar"

24 mar, 09:35
Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

23 mar, 13:11
Ver Mais Outros Sites