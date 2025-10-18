Convidados de luxo: Caras bem conhecidas não quiseram faltar ao casamento desta ex-concorrente

Ela entrou no Love on Top em 2016. Agora, nove anos depois, Alexandra Rocha viveu um dos dois mais felizes da sua vida: casou-se com Tiago Rocha.

Esta sexta-feira, 17 de outubro, a ex-concorrente do Love on Top, da TVI, partilhou vários registos fotográficos do casamento, que se concretizou uma capela e, depois, numa luxuosa quinta.

A cerimónia contou com a presença de vários rostos conhecidos dos reality shows, como Ana Maia, Patrícia Silva, Diana Ferreira, Dulce Pinto e Débora Picoito.

A ex-concorrente usou um vestido cai-cai, estilo princesa, com a saia bastante rodada e com brilhantes no corpete. Adornou o cabelo com uma bandolete cheia de flores brancas, que prendia o véu enorme até aos pés.