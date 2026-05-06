Prestes a casar, esta ex-concorrente tem reação impagável ao ver o vestido de noiva pela primeira vez

Estas são as imagens mais marcantes da falsa expulsão de Iury que está viral no instagram da TVI

Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

Iury Mellany tem casamento marcado com Daniel Monteiro no próximo dia 5 de setembro e já está a tratar de todos os preparativos. Esta quarta-feira, 6 de maio, foi experimentar o seu vestido de noiva pela primeira vez e não conteve as emoções.

Num vídeo divulgado nas stories do Instagram, a ex-concorrente do Big Brother 2020 mostra-se na primeira prova do modelo por si escolhido e desfaz-se imediatamente em lágrimas. «O vestido está perfeito perfeito perfeito», afirma, de voz emocionada.

Pode ver aqui o momento:

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Iury Mellany e Daniel Monteiro já nos habituaram aos seus vídeos cheios de humor e boa disposição, mas um dos últimos que partilharam deixaram os fãs em alerta.

O casal, que se apaixonou no Big Brother 2020, publicou um vídeo em que surgem a passear de mãos dadas e, depois, Daniel Monteiro dá festinhas na barriga de Iury Mellany. «Finalmente, percebemos o porquê de a barriga estar a aumentar», surge na legenda da publicação.

Ora veja tudo aqui:

Depois da frase misteriosa, Iury Mellany surge a saborear fatias de pizza e bolos. Na caixa de comentários, os fãs manifestaram-se e alguns confessaram que quase caíram na partida e acreditaram que o casal estaria à espera de um filho. «😂Se fosse um bebê, o vídeo seria muito mais icónico😍Vocês são muito criativos ❤️», «Porque que as pessoas não veem os vídeos até ao fim? 😂 Parabéns, Iury, estás a gerar um bolo», «Por uns instantes fiquei super feliz 😍, mas depois no fim.. 🫤», «Eu a pensar que vinha ai o menino lindo ou a menina linda mas quando vi o video ate ao final...», pode ler-se.