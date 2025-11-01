Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

Há uma concorrente do Secret Story 9 que escondia o segredo «casei sozinha» e apanhou todos de surpresa no momento da revelação. Agora, foram divulgadas as imagens da cerimónia mais inusitada de todas.

No Instagram de apoio à concorrente Marisa Susana, foi publicada uma fotografia da própria, vestida de noiva, pronta para ter o casamento com que sempre sonhou: na praia.

«O dia mais esperado… e mais independente da história! 💒 Marisa Susana vestiu-se de noiva, foi para a praia e disse: “Casei-me sozinha, e nem precisei de noivo!” 💍😆 O segredo do Secret Story 9 finalmente revelado 🔓 e com vento, atitude e muito drama no ar! 💨👑», pode ler-se, na legenda da publicação.

Pode ver aqui:

Na mesma página de Instagram, foi também divulgado um vídeo em que Marisa Susana surge a mandar o buquê para as amigas que estiveram presentes naquela cerimónia tão peculiar.

«Marisa Susana em modo noiva independente! 💐👰🏼Casou-se sozinha, festejou sozinha e ainda atirou o boquê para toda a gente 🙌🏼 e adivinha quem apanhou? A prima @mariza_diaz , claro! 😆Um clássico do drama e da boa disposição à moda antiga! 👑💥», lê-se, na descrição do vídeo.

Veja tudo aqui:

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Depois de o seu segredo ser desvendado por Leandro, Marisa Susana contou aos colegas de casa toda a história por detrás desta segredo inédito.

«Quando me separei do pai dos meus filhos, eu juntei-me com uma pessoa com quem já tinha estado aos 17 anos. Ele pediu-me logo em casamento, ele foi até ao Algarve, pediu-me em casamento, de joelhos, em frente aos meus pais. Foi tudo muito rápido, planeámos tudo, ele é que pagou tudo praticamente», contou.

Marisa Susana continuou: «Não era a pessoa perfeita para mim, ele condicionava-me em muita coisa: não dançar com outra pessoa, não conviver com outras pessoas, mas eu acreditava que se o destino nos tinha juntado depois de ter estado 10 anos com o pai dos meus filhos, que era assim que tinha de ser».

«Para mim estava a correr tudo bem na organização, eu é que estava a organizar o meu próprio casamento, até que depois chegou o Dia dos Namorados - por isso o Dia dos Namorados para mim não faz sentido - eu fui ter com ele à Suíça, eu estava na Alemanha e nós estávamos juntos ao fim de semana», revelou.

A ex-concorrente prosseguiu o relato: «Ele queria muito que eu me mudasse para a Suíça, mas eu já tinha a minha empresa na Alemanha, eu dizia que não queria deixar a minha vida para ir para a Suíça e ele dizia que outras portuguesas também tinham começado nas limpezas e que eu podia começar do princípio».

«E eu dizia que não, mas eu não sabia que, se não fosse para lá, ele ia desistir do casamento ou nem queria ficar comigo. E aquele dia correu assim para mim bem, mas ele estava super chateado» e naquele dia, contou Marisa Susana, «eu insisti no carro por que é que ele estava assim comigo».

Emocionada, Marisa Susana contou então como foi o fim: «Ele fez alta travagem, começou aos gritos e disse que já não ia haver casamento nenhum. Foi assim do nada, já era 1 e tal da manhã, meti-me no carro, fui para a Alemanha sozinha, sem telemóvel, à noite, com neve».

«Depois no dia a seguir pensei, a minha cabeça ficou mais clara, ninguém mais vai mandar na minha vida, dizer o que eu vou fazer ou o que eu tenho de fazer, ele disse que sabia desde o Natal que não queria casar e fez-me enviar os convites na mesma. Ele disse que não ia aparecer no dia do casamento», revelou.

A ex-concorrente não desistiu e seguiu com o plano sozinha: «Quando eu cheguei em agosto a Portugal, eu meti na cabeça viver aquele dia para mim e fazê-lo para mim. Então vivi-o como se fosse o meu casamento e casei comigo, para eu me amar a mim e ser feliz».

«O hotel onde me ia vestir no dia do casamento a sério fui com a minha irmã, ela é que me maquilhou, acordei em pijama, com o vestido pendurado na janela, com o fotógrafo a filmar tudo e a fotografar tudo. Depois fomos para a praia, foi lá que eu também depois fiz os votos, mais fotografias na areia, nas rochas», disse.

A história chega agora ao detalhe mais insólito e até 'picante': «10 dias antes do meu casamento sozinha acontecer, eu conheci um rapaz na praia que era amigo de uma amiga minha e eles apareceram no dia do casamento», contou Marisa Susana.

«Esse rapaz entrou na brincadeira e fez de noivo, ao ponto de toda a gente ter acreditado que ele era o noivo, até eu. Ele fiz um strip para mim no bar, convivemos a noite toda e acabámos no carro. O meu segredo era: “Eu casei sozinha e tive direito a noite de núpcias”», rematou a ex-concorrente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as reações a este segredo.