Catarina Esparteiro esteve 20 minutos inconsciente e revela diagnóstico: «Os médicos desconfiam que pode ser...»

Catarina Esparteiro esteve internada no hospital. Este domingo, 12 de janeiro, a ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final recorreu às redes sociais para contar o episódio assustador e revelou o diagnóstico.

Catarina começou por contar que estava na reunião de condomínio no sábado de manhã, quando «de repente e sem nenhum sintoma ou histórico, desmaiou e esteve mais de 20 minutos inconsciente».

«TAC, eletrocardiograma e análises indicam que está tudo ok, mas os médicos desconfiam que pode ser uma crise de epilepsia (mas ainda vou fazer mais exames terça). O corpo, por vezes, dá sinais que precisamos acalmar, daí eu dizer que precisava de ficar um tempo longe do mundo e sem telefone (mas foi muito pouco tempo)», acrescentou.

«Sempre fui muito saudável e nunca me passou pela cabeça que isto me pudesse acontecer… Agora vou tentar acalmar um pouco o meu ritmo de vida, pois sem saúde não vamos a lado nenhum! Obrigada aos meus pela amizade e preocupação», rematou Catarina Esparteiro.

No Secret Story - Desafio Final, Catarina Esparteiro foi a primeira concorrente eliminada do jogo.

Depois da gala, a ex-concorrente reagiu em primeira mão numa conversa com a repórter digital Rita Vassalo: «Achava que estava ali entre mim, o Ossman e o Afonso. O David não. Eu saio com 1% de diferença do David (Maurício)».

«Os meus amigos estavam aqui a dizer que tentaram, a diferença foi muito pouca não pode ter motivado o facto de eu ter estado quieta porque acho que estive sempre ativa no jogo»– rematou.

Cláudio Ramos anunciou o primeiro concorrente expulso no sábado, dia 4 de janeiro.

Entre os nomeados: Afonso Leitão, Catarina Esparteiro, Ossman e David Maurício.

E o menos votado para salvar, com apenas 18% dos votos foi a Catarina Esparteiro.

Contrariamente, o mais votado foi Ossman.

Em segundo lugar ficou a Afonso Leitão com 63%.

Seguido de David Maurício com 19%

Espreite o momento e as reações de despedida de Catarina dos colegas da casa.