Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Catarina Esparteiro recorreu às redes sociais para partilhar um momento de profunda dor. A ex-concorrente revelou que a sua tia, irmã da mãe, faleceu num acidente de carro na noite de 23 de dezembro, enquanto regressava do aniversário do neto.

“No dia 24 de manhã recebi a notícia que a minha tia faleceu na noite de 23 num acidente de carro a sair do aniversário do neto”, escreveu Catarina, explicando que, devido à tragédia, não conseguiu desejar Feliz Natal a ninguém e manteve-se afastada das chamadas e mensagens.

A ex-concorrente acrescentou que, apesar da dor, fez um esforço para sair de casa com os miúdos, procurando manter a rotina: “Só fui sair ontem com os miúdos porque eles não têm culpa e vieram passar aqui uns dias”.

Catarina descreveu a tia como uma pessoa cheia de vida, saudável e que merecia o melhor da vida, lamentando a injustiça do acidente: “Era uma pessoa que merecia o melhor desta vida, estava ótima de saúde e foi tudo muito injusto”.

A publicação termina com uma homenagem e um pedido de força para a mãe: “Que a minha tia possa descansar em paz e só peço muita força para a minha mãe, que adorava e tão bem se dava com a irmã, pois ainda não lhe ‘caiu a ficha’ e o velório só é amanhã”.

O relato emotivo da ex-concorrente emocionou seguidores, que se juntaram a ela em mensagens de conforto e solidariedade neste momento tão difícil.