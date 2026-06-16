Descobrimos o vestido perfeito para qualquer evento de verão e quem o exibe é a famosa enfermeira Catarina

Catarina Gonçalves, a enfermeira que conquistou o público durante a participação na primeira edição de A Primeira Companhia, voltou a dar que falar nas redes sociais. Desta vez, não foi por causa dos rumores sobre a sua vida pessoal, mas sim por um visual que está a arrancar elogios e que muitos já consideram um dos vestidos de verão mais bonitos da temporada.

Na fotografia partilhada, Catarina surge com um vestido comprido em tons de rosa e fúcsia, marcado por um padrão floral arrojado que combina na perfeição com os dias quentes. O modelo justo realça a silhueta, enquanto o detalhe assimétrico junto ao pescoço acrescenta um toque sofisticado e moderno ao conjunto.

A antiga enfermeira do reality show apostou ainda em acessórios discretos, deixando que o vestido assumisse o protagonismo do look. A combinação entre as cores vibrantes da peça e o fundo amarelo da fotografia resultou numa imagem cheia de energia e espírito estival.

Conhecida pela sua elegância fora dos ecrãs, Catarina voltou a provar que não é preciso exagerar para criar impacto. Com um visual fresco, feminino e cheio de personalidade, a jovem mostra porque continua a ser uma das figuras mais acarinhadas pelos fãs do programa.