Catarina Miranda admite que Jéssica foi mais inteligente e lamenta: «Foi tarde demais»

Catarina Miranda esteve esta manhã no Dois às 10 a explicar como estão a ser os primeiros dias após ficar em segundo lugar na final do Big Brother Verão. Além disso, comentou os assuntos que mais marcaram o reality show da TVI.

Apesar de ter verbalizado inúmeras vezes que era ela que ia vencer o reality show apresentado por Maria Botelho Moniz, Catarina Miranda já estava desconfiada que a vitória lhe iria escapar. E escapou. Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso Leitão, sagrou-se a grande vencedora.

Na entrevista ao Dois às 10, Catarina Miranda elogiou a estratégia que a rival usou para conquistar a vitória. E confessa que quando perceber a força de Jéssica Vieira já era tarde demais.

«A Jéssica percebeu exatamente o que tinha de fazer lá dentro. Fui tarde de mais. Quando eu percebi que o papel dela estava a ser muito bem feito foi tarde de mais. Tanto que ao início eu não lhe dava nenhuma nomeação direta e cheguei a ter duas nas mãos. Podia-lhe ter dado», declarou Catarina Miranda.

«Percebi tarde de mais», frisa uma vez mais. «Duas semanas antes do fim já tinha dito ao Big: ‘para mim quem vai ganhar é a Jéssica’. Há papéis que neste País ainda fazem sertido num reality show».

Catarina Miranda acaba a elogiar a rival: «E está tudo certo. Ela fez ótimo, perfeito, fez melhor que eu. Esse papel eu não sei fazer», declarou.

Cristina Ferreira questionou Catarina Miranda se «não lhe fez confusão ver outra pessoa triste e magoada», numa alusão ao facto de Jéssica, que ainda gosta do ex-namorado, ter chorado várias vezes com as atitudes de Catarina Miranda.

«Triste e magoada dentro da casa para mim é muito relativo. Muitas vezes não estou triste e magoada e consigo ir para lá chorar. Muita gente tem sentimentos de verdade e muita gente se aproveita da narrativa que se cria. A Jéssica gostou da narrativa que se cria, toda a gente gosta de ser protagonista e de aparecer nas VTs», declarou Catarina Miranda.