Mudou a cor e o corte de cabelo. Catarina Miranda faz a mudança de visual mais radical de sempre

Catarina Miranda continua a viver um período de novidades e transformações. Nos últimos tempos, a ex-concorrente do Big Brother Verão mudou-se para uma nova casa ao lado de Afonso Leitão e agora, decidiu apostar também numa alteração de visual.

Nas redes sociais, a cozinheira mostrou o resultado da transformação, revelando que regressou ao cabelo moreno . O novo look não passou despercebido aos seguidores após longos meses com o cabelo em tons ruivos: «Um cabelo longo, com vida nova e com muita personalidade! Tal como ela é», pode ler-se na publicação que acompanha o resultado final.

A reação dos fãs foi imediata e a caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios à nova imagem da ex-concorrente do reality show.

A mudança de visual surge assim numa altura em que Catarina Miranda parece estar a viver uma nova etapa, marcada por várias novidades na sua vida pessoal e profissional. Veja aqui:

Esta é a nova casa de Catarina Miranda e Afonso Leitão. Fica perto de Lisboa e as divisões surpreendem: «É gigante»

Catarina Miranda já começou a partilhar com os fãs os primeiros momentos da mudança de casa, ao lado do namorado Afonso Leitão. A ex-concorrente do Big Brother recorreu às stories do Instagram para mostrar algumas divisões da nova habitação, localizada no Montijo.

Logo à entrada, fez questão de apresentar o espaço e explicar como estão a organizar a mudança: «Sabem que eu aqui sou a favor da realidade. Este é o nosso hall de entrada, portanto bem grande», começou por dizer, enquanto mostrava a zona inicial da casa.

De seguida, Catarina Miranda revelou também outras áreas da habitação, destacando o tamanho das divisões: «Aqui vai ser a nossa sala, que é gigante, depois aqui é a nossa cozinha. Hoje já começámos as limpezas e a mudar as coisas», contou.

Durante o vídeo, a ex-participante do Big Brother Verão mostrou ainda o quarto e a casa de banho, onde confessou estar particularmente satisfeita com um detalhe: «Finalmente eu tenho uma banheira só para mim», afirmou.

Quanto ao quarto do casal, Catarina Miranda garantiu que o espaço também é amplo e que a mudança já está em andamento: «Aqui vai ser o nosso quarto. Portanto, é gigante, já estamos a pôr as coisas nos roupeiros», explicou.

A mudança marca assim uma nova etapa para a antiga concorrente do reality show, que trocou Almeirim pelo Montijo e tem partilhado vários momentos desta nova fase com os seguidores.

No final dos vídeos, Catarina Miranda convidou ainda os fãs a acompanhar as imagens da nova casa.

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com nova "sobrinha": «Cá te esperamos»

Recentemente o casal de ex-concorrentes partilhou com os seguidores um momento especial e cheio de ternura nas redes sociais. Os dois mostraram-se radiantes com a chegada iminente de um novo bebé à família e não esconderam a emoção.

Através das stories do Instagram, Afonso Leitão mostrou-se num chá revelação e depois publicou uma mensagem dedicada à bebé - filha de uns amigos, mas que trata como se fosse sobrinha - que está a caminho: «Cá te esperamos princesa Alice. Prontos para te receber», escreveu o ex-concorrente.

A publicação demonstra a proximidade que Afonso e Catarina mantêm com o casal amigo e evidencia também o lado mais familiar e emotivo dos antigos participantes do reality show da TVI.

Desde que saíram do programa, os dois têm partilhado vários momentos do dia a dia com os seguidores, mostrando uma relação cada vez mais sólida fora da casa.

Enquanto aguardam a chegada da pequena Alice, o casal mostra-se entusiasmado com este novo capítulo na vida dos amigos, celebrando a amizade e os momentos especiais que se aproximam.