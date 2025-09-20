Catarina Miranda apodera-se do Instagram de Afonso e deixa aviso inesperado

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

Catarina Miranda voltou a enfrentar um contratempo nas redes sociais. A finalista do Big Brother Verão ficou, mais uma vez, sem acesso à sua página oficial de Instagram e decidiu esclarecer a situação através de um vídeo.

Sem poder utilizar a sua conta, a jovem recorreu ao perfil de Afonso Leitão para comunicar com os seguidores. No registo partilhado, Catarina Miranda mostrou-se tranquila e confiante na resolução do problema.

«Bons dias! Estou sem o meu Instagram, mas já, já ele está de volta!», afirmou. De seguida, num tom divertido, acrescentou: «Até voltar, estou aqui neste Instagram, que, por acaso, é do Afonso Leitão.»

A revelação acabou por gerar reações entre os fãs, que aguardam o regresso da página oficial da ex-concorrente às redes sociais.