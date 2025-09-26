Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda surpreendeu os seguidores ao revelar, através da rede social X, que está prestes a regressar à TVI, antes de qualquer confirmação por parte da estação. A ex-concorrente de reality shows não adiantou pormenores sobre o projeto, mas garantiu que o regresso acontecerá «em poucos dias».

Na mesma publicação, Miranda expressou o entusiasmo: “Faltam poucos dias para estar de volta”. Mais tarde, reforçou a mensagem ao responder a uma página de fãs: “Bora lá, Mirandetes e anti-Miranda, não arredamos pé”.

Sem revelar ainda em que formato televisivo voltará a surgir, a jovem sublinhou que será na TVI: “Na nossa TVI”.

A ex-concorrente recorreu também ao Instagram, onde, através dos stories, deixou uma mensagem enigmática: «Em breve eu estou de volta aos vossos ecrãs. Gritos! E olhem que não vai ser só uma aparição (…) mais não posso dizer. Na nossa casa, na nossa TVI, isso acho que não preciso de dizer. Fazer o quê? Isso é o que vocês têm ainda que descobrir»

Resta agora aguardar pela confirmação da TVI e descobrir em que formato a ex-concorrente de realities regressará aos ecrãs.