Afinal, o que vai acontecer no próximo domingo entre Catarina e Afonso? Cristina Ferreira esclarece

A tensão em torno da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a gerar discussão fora da casa do Secret Story – Desafio Final, levantando até a possibilidade de a situação vir a ser esclarecida diretamente ao concorrente.

Em declarações no programa Dois às 10, Cristina Ferreira abordou o tema e confirmou que a produção está a avaliar diferentes formas de fazer chegar a informação a Afonso Leitão, que permanece isolado no jogo sem conhecimento do que se passa cá fora. Entre as hipóteses em cima da mesa está a possibilidade de uma entrada especial na casa, nomeadamente da mãe do concorrente ou da própria Catarina Miranda.

A apresentadora sublinhou que qualquer decisão terá em conta, acima de tudo, o impacto emocional que a revelação pode ter no participante. Segundo explicou, a prioridade passa por garantir que o concorrente não é exposto de forma brusca a uma situação que poderá ser difícil de assimilar dentro do contexto do programa.

Cristina Ferreira deixou ainda claro que a equipa de produção está a analisar cuidadosamente a melhor abordagem para que Afonso Leitão tome conhecimento do fim da relação e de toda a polémica associada, procurando equilibrar o jogo com a proteção do bem-estar do concorrente.