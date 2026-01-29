Catarina Miranda muda de visual. Mas há outro detalhe que só os mais atentos repararam

Catarina Miranda surpreendeu os fãs com uma mudança de visual. A ex-concorrente do Big Brother escureceu o tom do cabelo e recebeu uma onda de elogios nas redes sociais.

«A Catarina decidiu apostar num tom mais natural, com um reflexo avelã escuro 🤎✨ Resultado aprovado por aqui… e por aí, o que acham?», lê-se na partilha feita pelo cabeleireiro responsável pela transformação de Catarina Miranda.

Na caixa de comentários da publicação são muitos os elogios a esta mudança: «Amei demais ❤️❤️ainda mais bonita😍»; «Acho lindo! E gosto mais de te ver com este»; «Linda fica te melhor esta cor ❤️», lê-se.

Mas só os mais atentos repararam num pormenor: «Ar de pessoa feliz»; «O amor faz magia cada vez mais bonita 😍», escreveram duas seguidoras, referindo-se à relação com Afonso Leitão, que está melhor do que nunca.