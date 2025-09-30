Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Catarina Miranda, ex-concorrente do «Big Brother – Verão» esteve à conversa com Cristina Ferreira, no «Dois às 10», onde cozinhou um bacalhau à Brás e partilhou novidades sobre a vida fora da casa mais vigiada do País, ao lado de Afonso Leitão. Catarina Miranda tem novo desafio na TVI.

Com a sua habitual boa disposição, Catarina começou por deixar no ar que tinha algo importante para revelar: «Venho contar uma novidade que nem tu sabes». Entre gargalhadas, Cristina atirou: «Estás grávida?» – mas Miranda apressou-se a negar.

Logo depois, a apresentadora confirmou aquilo que era o grande anúncio da manhã: Catarina Miranda vai integrar a estreia do novo programa da TVI, «Momento Certo», apresentado por João Patrício.

Além da surpresa televisiva, a jovem falou sobre a relação com Afonso Leitão, também ele ex-concorrente. A cumplicidade é cada vez mais visível e Miranda não esconde: «As pessoas quando nos veem na rua percebem que estamos juntos. Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim e eu dele».

Cristina Ferreira, divertida, não deixou escapar a proximidade entre os dois: «Vocês não se largaram ainda». Catarina confirmou que a relação segue firme fora da casa: «A família dele recebeu-me super bem e a minha família recebeu-o». A cumplicidade vai além do casal, já que Afonso até ensina ballet às sobrinhas de Catarina Miranda, gesto que a jovem destacou com carinho.

No decorrer da conversa, a ex-concorrente também deixou claro quem são os seus favoritos no «Secret Story 9»: Pedro Jorge e a mulher, Marisa, bem como Leandro, pelo seu espírito provocador.