Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado
Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»
Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»

Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece
Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece

Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»
Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»

Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»

Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»

Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo

Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»

Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»
Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»

Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»
Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»

Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»
Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»

Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»
Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»

Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»
Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»

«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera
«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera

Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»
Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»

Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»
Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações
Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações

De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim
De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

«Não preciso de nada disto, eu apareço de qualquer maneira!»: Leandro 'dispara' para Joana
«Não preciso de nada disto, eu apareço de qualquer maneira!»: Leandro 'dispara' para Joana

Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

  • Secret Story
  • Hoje às 11:55
Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Catarina Miranda regressou esta segunda-feira ao programa «Dois às 10» e surpreendeu ao anunciar um novo desafio televisivo, além de falar sobre a vida amorosa ao lado de Afonso Leitão, com quem mantém uma relação após o «Big Brother».

Catarina Miranda, ex-concorrente do «Big Brother – Verão» esteve à conversa com Cristina Ferreira, no «Dois às 10», onde cozinhou um bacalhau à Brás e partilhou novidades sobre a vida fora da casa mais vigiada do País, ao lado de Afonso Leitão.  Catarina Miranda tem novo desafio na TVI.

Com a sua habitual boa disposição, Catarina começou por deixar no ar que tinha algo importante para revelar: «Venho contar uma novidade que nem tu sabes». Entre gargalhadas, Cristina atirou: «Estás grávida?» – mas Miranda apressou-se a negar.

Logo depois, a apresentadora confirmou aquilo que era o grande anúncio da manhã: Catarina Miranda vai integrar a estreia do novo programa da TVI, «Momento Certo», apresentado por João Patrício.

Além da surpresa televisiva, a jovem falou sobre a relação com Afonso Leitão, também ele ex-concorrente. A cumplicidade é cada vez mais visível e Miranda não esconde: «As pessoas quando nos veem na rua percebem que estamos juntos. Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim e eu dele».

Cristina Ferreira, divertida, não deixou escapar a proximidade entre os dois: «Vocês não se largaram ainda». Catarina confirmou que a relação segue firme fora da casa: «A família dele recebeu-me super bem e a minha família recebeu-o». A cumplicidade vai além do casal, já que Afonso até ensina ballet às sobrinhas de Catarina Miranda, gesto que a jovem destacou com carinho.

No decorrer da conversa, a ex-concorrente também deixou claro quem são os seus favoritos no «Secret Story 9»: Pedro Jorge e a mulher, Marisa, bem como Leandro, pelo seu espírito provocador.

Temas: Catarina Miranda

