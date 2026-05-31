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A instantes de entrar na Casa, Catarina Miranda tem reação enigmática

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A ex-concorrente teve uma reação misteriosa antes de entrar no Desafio Final para confrontar Afonso Leitão.

É já esta noite que os espectadores vão acompanhar mais uma Gala do Secret Story - Desafio Final, marcada por emoções fortes e acontecimentos que poderão ter impacto direto na reta final do reality show da TVI e Catarina Miranda está no centro deles. 

Depois dos acontecimentos que marcaram os últimos dias dentro da casa mais vigiada do País, Catarina Miranda entra na casa para conversar com Afonso. O encontro surge numa altura particularmente delicada e promete esclarecer algumas situações que têm dado que falar entre os fãs do programa.

A expectativa é elevada para perceber como será o reencontro entre os dois e a instantes de entrar na casa do Desafio Final, a ex-concorrente teve uma reação surpreendente e enigmática nas redes sociais. Nos stories do Instagram, Miranda publicou apenas um coração partido, antevendo o que pode acontecer em direto.

Como tudo começou

Catarina Miranda pôs um ponto final na relação com Afonso Leitão, ainda concorrente da atual edição do Secret Story - Desafio Final por ter visto mensagens no seu telemóvel de que não gostou. A ex-concorrente sentiu-se traída e no 'Dois às 10' desta quinta-feira contou tudo. 

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«Eu era para pedir o Afonso em casamento este fim de semana. Não sei como é que vai ser a minha vida, não sei se volto a entrar em algum reality show. Mas há duas semanas disse à produção que queria pedir o Afonso naquela casa, onde tudo aconteceu», começou por explicar.

A ex-concorrente continuou: «Estava tudo certo, tudo alinhado, vestido comprado. Só que o dia antes da salvação, do comunicado, eu fui para casa. E até aí eu nunca mexia no telemóvel do Afonso, mas pensei que ia pedir aquela pessoa em casamento e ia mudar a minha vida. E naquele dia eu senti que tinha de ir ver aquela pessoa em específico». 

O que a fez desconfiar

«Houve aquela história da Mariana. Mas a minha confiança era tão cega que eu achei que aquilo tudo era mentira, que os 'gostos' nem existiam. Nem fui àquela gala sobre a Ana porque não me queria expor. Fiquei em casa e, quando me deparo com as coisas da Mariana, por muito louca que a pessoa pudesse ser, não se ia estar a expor assim», revelou.

Miranda acrescentou: «Entretanto, fui ao telefone do Afonso. E disse que fui eu que fiz os 'gostos' na Mariana, menti. Não fui eu. Dei a cara por ele, para o defender. Disse à mãe e ao irmão dele e eles defenderam-me. Eu mandei mensagem à Mariana e pedi para ela me enviar as coisas. Disse: 'Se for verdade, eu venho a público dizer que estive mal'. E ela disse-me: 'Catarina, se confias tanto nele, pergunta quando ele sair'». 

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Pormenores da traição

A jovem revelou depois todos os pormenores da alegada traição: «Cristina, se disser que foi coincidência depois o que eu apanhei (no telefone), ninguém acredita. Não tem nada a ver com a Mariana. São tantas as pessoas que eu nem consigo contabilizar. O que é grave. Ele apagou tudo. Eu não consigo precisar o que foi, mas tudo o que ele fez, como fez, onde fez, está descrito. E eu vi». 

«Só o facto de ele ter pensado nisso... eu tenho os meus limites. As conversas que foram, o nível que foi, o palavreado que foi, os sítios onde supostamente aconteceu... ele nem deveria equacionar isso. Há mensagens dele com um amigo a dizer que fez, ele admite que fez. É um amigo que frequentou a minha casa e se fosse mentira era o primeiro a ligar-me a dizer que não era verdade. E ele não me disse nada ainda», afirmou. 

Catarina Miranda contou ainda uma outra conversa: «A tia do Afonso disse-me: 'Onde há fumo, há fogo'. Ligou para a mãe dele para confrontar essa pessoa, esse amigo. Ele disse-lhe que era mentira, mas nas conversas... é verdade», disse revelando que «começou tudo no dia em que conheci o Afonso, até agora. É tanta coisa, é tão grave. Não vou expor o Afonso porque ainda tenho respeito e compaixão». 

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«Mandei os prints à Inês Morais para perceberem a gravidade. E disse para mostrar ao Cândido e ao Marcelo, para me dizerem se não é caso para eu estar revoltada. Para perceberem a gravidade da situação, para perceberem porque é que não quero apoiar mais. Hoje, parece que uma traição tem de ser uma coisa escandalosa. Não», rematou. 

 

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