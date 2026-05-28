Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos"

Catarina Miranda decidiu conceder uma entrevista exclusiva ao Dois às 10, depois de ter emitido um polémico comunicado onde anunciou o fim do apoio que estava a dar ao namorado, Afonso Leitão, no Secret Story - Desafio Final. Depois de surgirem várias dúvidas sobre se também seria um ponto final na relação, a jovem decidiu esclarecer tudo.

«Eu nunca terminei com o Afonso. Mas para mim vai terminar quando eu falar com o Afonso e lhe disser, na cara. Não termino por telepatia. Eu vou chegar ao pé dele e dizer que não estávamos a viver a mesma relação. Nada do que ele me possa dizer vai mudar o que eu senti. Gostava que ele fosse homem para assumir que me traiu, que errou», começou por referir, deixando bem clara a intenção de ter uma conversa franca com o ex-paraquedista.

Catarina Miranda contou ainda o que quer dizer a Afonso: «Eu vou dizer-lhe: 'Se algum dia gostaste de mim, vais ficar no programa. Vim só esclarecer a nossa vida, estou cá na mesma, não te estou a apoiar, mas estou cá para depois ter uma conversa contigo'. Eu faço-lhe uma pergunta: 'Vale a pena saberes tudo o que eu faço por nós, valeu a pena fazeres isto?'»

Questionada por Cristina Ferreira e por Cláudio Ramos sobre se acha que Afonso Leitão «vai desistir» do Desafio Final assim que se aperceber do que está a acontecer, Catarina foi clara na sua perspetiva.

«Ele não vai desistir. Eu não quero que ele desista. Acho que, se eu fosse à mãe dele, mesmo indo lá, porque tem todo o direito de lá ir, e se quiser ir, que vá. Mas eu sabendo o que sei, teria cuidado com as palavras que iria usar. Eu também vou ter esse cuidado quando falar com ele, nem vou expor o conteúdo das mensagens porque vão criticá-lo, vão odiá-lo», adiantou.

Veja ainda: Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo - Secret Story - TVI