Afinal, quem fica com a casa? Após término com Afonso, Miranda responde à pergunta que não quer calar

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens

Catarina Miranda esteve a responder a algumas curiosidades dos fãs, depois de ter colocado um ponto final na relação com Afonso Leitão, devido a mensagens impróprias que terá encontrado no seu telemóvel. Uma das questões que mais lhe colocaram foi sobre a casa que os dois compraram no Montijo e sobre como vão gerir a situação daqui para a frente.

Um internauta perguntou se a finalista do Big Brother Verão ponderava regressar a Almeirim, a sua terra natal.

«Tenho brevemente projetos profissionais em Lisboa e não me faz sentido voltar a Almeirim. Gosto muito da minha terra, nunca me esqueço de onde venho, mas fica longe de Lisboa e o Montijo está mesmo a um passinho e tenho uma prima direita que se mudou recentemente com o namorado e tenho agora uma segunda família e tenho amigos aqui também», começou por referir.

«Portanto, não estou totalmente sozinha. Por isso, planeio, sim, ficar com a casa que temos, porque é uma casa que estou a decorar com muito carinho, gosto muito dela, está numa zona muito gira e bastante acessível», acrescentou.

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Decisão tomada. Catarina Miranda revela o que vai fazer às tatuagens sobre Afonso: e a resposta impressionou todos

Um outro internauta quis saber o que é que a jovem ribatejana vai fazer às marcas que fez na pele em homenagem ao agora ex-namorado.

«Tenho um A que era a inicial do Afonso, e tenho a dizer que, olha, acreditem ou não, aquele foi o melhor verão da minha vida até ao dia de hoje», começou por dizer, de sorriso no rosto.

Catarina Miranda garantiu que não tem intenções de apagar ou tapar a tatuagem que fez para Afonso Leitão, pelo menos para já. «Eu diverti-me imenso com ele, eu reinei imenso com ele, foi muito, muito divertido e passou pela minha vida. Então eu não estou a planear tirar a tatuagem», adiantou.

«Talvez um dia mais tarde até possa tirar, ou se calhar para a semana já penso diferente, mas neste momento é-me indiferente. Portanto, vai ficar como está», finalizou.