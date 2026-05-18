Afonso Leitão desespera em direto por causa de Catarina Miranda. E não imagina o que outra mulher mostrou cá fora

A gala do Secret Story – Desafio Final deste domingo ficou marcada por lágrimas, acusações e uma nova polémica fora da casa. Enquanto Afonso Leitão se mostrava devastado com as imagens de comentários acerca da alegada proximidade a Ana Batista, cá fora surgia uma ex-concorrente a expor likes e alegadas mensagens do namorado de Catarina Miranda.

Nas imagens exibidas na Casa, vários concorrentes comentavam a proximidade entre Afonso e Ana Batista dentro da casa, chegando mesmo a insinuar que poderia existir algum tipo de interesse da parte da concorrente. Ao assistir a estas conversas, Afonso e Ana mostraram-se imediatamente chocados e desconfortáveis.

O ambiente ficou imediatamente pesado e Afonso não escondeu o incómodo com toda a situação. Também Ana se pronunciou ao pedir desculpas a Catarina Miranda e reforçando que não existe nada entre os dois

Já no confessionário, e em conversa com Cristina Ferreira, o concorrente acabou por se emocionar. «Não quero estar metido nisto, não gosto disto. Respeito muito a pessoa que tenho ao meu lado, é uma pessoa que eu amo muito e não quero ter nada a ver com isto», afirmou Afonso, visivelmente abalado.

Cristina Ferreira questionou depois o concorrente sobre a possibilidade das imagens poderem passar uma ideia errada cá para fora. Afonso admitiu então o receio que sente em relação ao impacto da situação na namorada: «Eu espero que não, mas não sei, tenho medo. Gosto mesmo muito da pessoa que tenho ao meu lado», confessou.

Apesar de garantir ter a consciência tranquila, o concorrente mostrou-se revoltado com os comentários feitos dentro da casa: «A pessoa que tenho cá fora está sentada a ver esta pouca vergonha destas imagens. Pessoas a insinuar coisas», atirou.

A apresentadora tentou desvalorizar o tema e explicou que os colegas apenas tinham reparado que Ana Batista procurava frequentemente os mesmos espaços onde Afonso estava. Ainda assim, o concorrente garantiu nunca ter sentido qualquer intenção da parte da colega: «Eu converso com toda a gente igual. Nos meus momentos mais parados, estou a falar das minhas viagens com a Catarina, que ela me faz as marmitas…», contou.

Mas se dentro da casa a situação já estava tensa, cá fora a polémica ganhou ainda maiores proporções...

Mariana Silva decidiu recorrer às stories de Instagram para expor vários likes colocados por Afonso Leitão nas suas fotografias durante a madrugada: «Vamos falar de respeito… Eram 1h42 nos Açores e 2h42 em Portugal Continental», escreveu Mariana, insinuando ainda que existiriam mensagens privadas entre os dois.

A publicação rapidamente chegou a Catarina Miranda, que decidiu reagir publicamente para defender o namorado: «Lamento informar, mas quem meteu gosto nas tuas fotos fui eu com o telefone do Afonso», esclareceu.

A ex-concorrente explicou ainda que costuma utilizar o telemóvel do namorado para procurar conteúdos relacionados com ginásio, alimentação e treino: «Nós temos acesso ao telefone um do outro, confiança total», garantiu.

No entanto, Mariana Silva voltou à carga pouco depois e respondeu novamente à namorada de Afonso, deixando uma provocação que rapidamente incendiou as redes sociais: «Estás desculpada, eu entendo que possa ser uma boa influência para vocês em relação ao ginásio», começou por dizer.

Mas foi a pergunta final que acabou por gerar ainda mais burburinho: «Mas também me mandaste mensagem?».

A ex-concorrente terminou ainda com ironia, referindo que a sua personal trainer estaria disponível para «qualquer esclarecimento sobre ginásio».

Até ao momento, Catarina Miranda ainda não voltou a reagir à nova provocação de Mariana Silva. E Afonso nem sonha.