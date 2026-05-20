Ana interessada em Afonso? Catarina Miranda já reagiu e expõe ultimato que fez ao namorado antes de entrar no Desafio Final 

Nos últimos dias, em Secret Story - Desafio Final, surgiu um rumor de um alegado interesse amoroso de Ana Batista por Afonso Leitão. Para esclarecer o assunto, Catarina Miranda, namorada do jovem, esteve presente na emissão desta terça-feira, dia 19, do programa Diário, dedicado ao reality show da TVI.

Ao ser confrontada com a reação que Afonso Leitão teve na mais recente gala, onde o boato foi tornado público, Catarina Miranda afirmou: «Acho mesmo, porque sei o que temos, o que construímos e o que já passámos cá fora, que o Afonso estava com medo do que eu iria fazer».

«Ao contrário de muitas mulheres, que toleram toques e coisas, ele sabe que eu tenho zero tolerância com isso. O meu pavio é curtíssimo», sublinhou ainda a ribatejana, recordando uma conversa com o namorado antes de este entrar na casa mais vigiada do País: «Disse-lhe e fui bem clara com ele: 'Sei que não vais fazer nada e sei que vais estar sempre a pensar em mim, mas vou já aqui dizer-te - e disse isto desde o início da relação - que, se pisares a linha, amanhã não estarei cá mais'. Porque eu não preciso de homem para nada! Eu estou com ele porque gosto dele».