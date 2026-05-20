Apaixonaram-se num reality e ainda estão juntos: Os casais mais improváveis que ninguém esperava

Os reality shows portugueses já deram origem a várias amizades, rivalidades intensas e momentos inesquecíveis. Mas, para alguns concorrentes, a experiência televisiva acabou por trazer algo ainda mais especial: o amor. Ao longo dos anos, vários casais nasceram dentro das casas mais vigiadas do país e muitos continuam juntos, provando que os romances dos realities podem mesmo resultar fora das câmaras.

Um dos casos mais emblemáticos é o de Célia e Telmo Ferreira. Os dois conheceram-se na primeira edição do Big Brother, emitida em 2000, e continuam juntos mais de duas décadas depois. O casal construiu família longe dos holofotes e é frequentemente apontado como a maior história de amor nascida num reality em Portugal.

Outro casal muito acarinhado pelo público é formado por Bernardo Sousa e Bruna Gomes. Os dois aproximaram-se durante o Big Brother Famosos e, desde então, mantêm uma relação sólida e bastante acompanhada nas redes sociais. A cumplicidade entre ambos continua a conquistar fãs.

Também Kelly Baron e Pedro Guedes são exemplo de um amor que resistiu ao tempo. Conheceram-se no Big Brother VIP e nunca mais se separaram. O casal - que já tem um filho - vive entre Portugal e o Brasil e costuma partilhar vários momentos em família com os seguidores.

Há ainda outros exemplos de relações improváveis que sobreviveram ao mediatismo e à pressão da exposição pública, como é o caso dos casais mais recentes - Catarina Miranda e Afonso Leitão, do BB Verão, Liliana e Fábio do Secret Story 9 ou Inês e Dylan, da mesma edição, que muitos esperavam que cá fora se separassem, o que não aconteceu.

Muitos destes casais acabaram por construir projetos em conjunto, criar família e manter uma ligação forte mesmo depois do fim dos programas. Os reality shows continuam, assim, a provar que, entre estratégias, nomeações e polémicas, também há espaço para histórias de amor verdadeiras.