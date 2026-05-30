Após polémica com Afonso Leitão, rival de Catarina Miranda lança farpa: «O karma não falha»

A polémica em torno do eventual fim do namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua longe de terminar.

Depois do comunicado emitido pela ex-concorrente, das reações da mãe de Afonso e da troca de acusações que tem marcado os últimos dias, surgiu agora uma publicação que está a dar que falar entre os seguidores dos reality shows da TVI.

Gabriel Sousa, conhecido por ter protagonizado vários confrontos com Catarina Miranda, recorreu ao Instagram para partilhar uma mensagem que muitos internautas estão a interpretar como uma indireta à ribatejana: «O karma não falha», escreveu.

A publicação não ficou por aí e incluía ainda outra frase que rapidamente chamou a atenção dos seguidores: «Semeia o mal, colhe o mal», pode ler-se aqui:

Apesar de Gabriel Sousa não ter mencionado qualquer nome, a coincidência temporal com toda a polémica em torno de Catarina Miranda levou muitos fãs a associarem imediatamente a mensagem à ex-concorrente. E também o facto de o ex-concorrente ter comentário publicamente o assunto em posts da TVI e em entrevistas com a imprensa, mencionando sempre o "karma".

Recorde-se de que Afonso Leitão continua dentro da casa do Secret Story - Desafio Final sem conhecimento público de toda a controvérsia que se instalou cá fora após o fim da relação.

Acabou o silêncio. Catarina Miranda vem a público fazer partilha íntima: «Voltar a ser...»

Catarina Miranda tem estado afastada das redes sociais depois do comunicado polémico que publicou na passada terça-feira, onde anunciou o fim do apoio a Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final, depois de descobrir mensagens no telemóvel do namorado que a fizeram sentir-se traída e desrespeitada. Agora, a finalista do Big Brother Verão regressou à 'vida pública' com uma partilha que está a dar que falar.

No Instagram, Catarina Miranda partilhou um desabafo nos stories do Instagram.

«A minha meta mais urgente é voltar a ser a pessoa feliz e sonhadora que fui um dia e recuperar o brilho que tinha no olhar», pode ler-se na partilha.

Veja aqui:

Após revelar que ia pedir Afonso em casamento, Miranda recebe provocação polémica de ex-amigo: «Alguém viu o anel?»

Catarina Miranda quebrou o silêncio sobre a polémica com Afonso Leitão numa entrevista explosiva, onde entre várias confissões revelou que planeava pedir o namorado em casamento na próxima gala do Secret Story - Desafio Final. Agora, a finalista do Big Brother Verão recebeu uma provocação pública de um rosto bem conhecido, e que já foi inclusive seu amigo.

Nas histórias do Instagram, Gabriel Sousa partilhou uma fotografia sua com uma música muito provocadora, que fala de infidelidades. «Alguém viu um anel de noivado por aí? É para um amigo...», pode ler-se ainda na legenda daquela partilha, à qual acrescentou um emoji a rir às gargalhadas.

Pode ver tudo aqui:

Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tud

Catarina Miranda marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI, esta quinta-feira, para esclarecer tudo o que viu e que a fez pôr um ponto final na relação com Afonso Leitão, ainda concorrente da atual edição do Secret Story - Desafio Final.

No meio da conversa, a ex-concorrente surpreendeu tudo e todos com uma revelação bombástica de um plano que tinha antes de tudo isto acontecer e de decidir terminar a relação.

«Eu era para pedir o Afonso em casamento este fim de semana. Não sei como é que vai ser a minha vida, não sei se volto a entrar em algum reality show. Mas há duas semanas disse à produção que queria pedir o Afonso naquela casa, onde tudo aconteceu», começou por revelar.

A ex-concorrente continuou: «Estava tudo certo, tudo alinhado, vestido comprado. Só que no dia antes da salvação, do comunicado, eu fui para casa. E até aí eu nunca mexia no telemóvel do Afonso, mas pensei que ia pedir aquela pessoa em casamento e ia mudar a minha vida. E naquele dia eu senti que tinha de ir ver aquela pessoa em específico», contou.

Pormenores da traição

A jovem revelou depois todos os pormenores da alegada traição: «Cristina, se disser que foi coincidência depois o que eu apanhei (no telefone), ninguém acredita. Não tem nada a ver com a Mariana. São tantas as pessoas que eu nem consigo contabilizar. O que é grave. Ele apagou tudo. Eu não consigo precisar o que foi, mas tudo o que ele fez, como fez, onde fez, está descrito. E eu vi».

«Só o facto de ele ter pensado nisso... eu tenho os meus limites. As conversas que foram, o nível que foi, o palavreado que foi, os sítios onde supostamente aconteceu... ele nem deveria equacionar isso. Há mensagens dele com um amigo a dizer que fez, ele admite que fez. É um amigo que frequentou a minha casa e se fosse mentira era o primeiro a ligar-me a dizer que não era verdade. E ele não me disse nada ainda», afirmou.

Quando começaram as mensagens

Catarina Miranda contou ainda uma outra conversa: «A tia do Afonso disse-me: 'Onde há fumo, há fogo'. Ligou para a mãe dele para confrontar essa pessoa, esse amigo. Ele disse-lhe que era mentira, mas nas conversas... é verdade», disse revelando que «começou tudo no dia em que conheci o Afonso, até agora. É tanta coisa, é tão grave. Não vou expor o Afonso porque ainda tenho respeito e compaixão».

«Mandei os prints à Inês Morais para perceberem a gravidade. E disse para mostrar ao Cândido e ao Marcelo, para me dizerem se não é caso para eu estar revoltada. Para perceberem a gravidade da situação, para perceberem porque é que não quero apoiar mais. Hoje, parece que uma traição tem de ser uma coisa escandalosa. Não», rematou.