Após polémica com Afonso, Miranda regressa às redes sociais e declara-se a pessoa especial: «O que fazes por mim...»

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Catarina Miranda tem estado pouco ativa nas redes sociais desde que estalou a polémica com Afonso Leitão. No entanto, a finalista do Big Brother Verão não ficou indiferente à forma como Inês Morais a tem defendido e recorreu às redes sociais para fazer um agradecimento público.

Isto acontece depois de, nesta sexta-feira, 29 de maio, o amigo com quem o concorrente do Secret Story - Desafio Final trocou as polémicas mensagens vir a público fazer novas revelações, e ter acusado Miranda de ser «muito impulsiva e efervescente».

«Digo e repito: o que vi é grave, é nojento e faria 100 vezes pior do que a Catarina», começou por escrever, numa partilha que fez na rede social X, antigo Twitter. «Precipitada por querer acabar uma relação? Até podia nem ter motivos, mas neste caso motivos não faltam», acrescentou.

Por fim, Inês Morais lamentou o facto de Catarina Miranda estar a ser posta em causa por alguns internautas. «Ridículo estar a ser posta em causa e a vítima ainda ser o Afonso. Machistas da ostia»

Catarina Miranda não ficou indiferente e respondeu: «Obrigada por tudo, não tenho como te agradecer o que fazes por mim».

Pode ver aqui as partilhas de Catarina Miranda e de Inês Morais:

Obrigada por tudo não tenho como te agradecer o que fazes por mim ♥️#sstvi https://t.co/1HPjJ5mx2J — Catarina Miranda (@catarinabb24) May 29, 2026