Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Embora a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão tenha chegado ao fim há vários meses, continua a existir um detalhe que não passou despercebido aos mais atentos.

O romance nasceu durante a participação de ambos no «Big Brother Verão», em 2025, mas acabou por terminar de forma bastante conturbada. A separação ficou marcada por sucessivos episódios mediáticos, depois de Catarina Miranda ter alegadamente descoberto mensagens comprometedoras trocadas pelo ex-militar, que interpretou como uma falta de respeito. O desfecho aconteceu em plena emissão do «Desafio Final», onde Afonso Leitão participava como concorrente, num momento de confronto em direto que acabou por gerar grande polémica e, mais tarde, envolveu mesmo a intervenção das autoridades.

Após a rutura, a ex-concorrente decidiu fazer várias mudanças na sua vida. Abandonou a casa onde vivia com o ex-companheiro, no Montijo, mudou-se para Alcochete, local onde Afonso cresceu, e iniciou ainda o processo de remoção das tatuagens que simbolizavam a relação. Ainda assim, nem tudo ficou para trás.

No início deste ano, durante a viagem à Disneyland Paris para celebrar o seu 27.º aniversário, Catarina Miranda recebeu de Afonso Leitão um colar da Swarovski, avaliado em cerca de 330 euros. A peça acabou por ganhar um lugar de destaque entre os seus acessórios.

Apesar do fim da relação e das várias trocas de acusações que se seguiram, a ex-concorrente continua a usar regularmente esse colar, que tem sido vista nas suas aparições públicas e recorrentemente no seu Instagram.