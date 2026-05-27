Casa nova, loja online e tatuagens simbólicas: O que Miranda e Afonso construíram em sete meses

Catarina Miranda e Afonso Leitão viveram uma das relações mais comentadas dos últimos tempos no universo dos reality-shows portugueses. O romance começou de forma inesperada, conquistou muitos fãs cá fora, mas acabou agora por chegar ao fim numa altura particularmente delicada.

A relação teve início depois de ambos se terem conhecido no Big Brother Verão. Durante o programa, poucos acreditavam que a ligação entre os dois pudesse resultar fora da casa, sobretudo devido às personalidades fortes e às várias polémicas associadas aos dois concorrentes.

No entanto, contra todas as expectativas, Catarina Miranda e Afonso Leitão acabaram por aproximar-se cada vez mais após o fim da experiência televisiva e assumiram o namoro publicamente. Com o passar dos meses, mostraram-se muito unidos e começaram até a construir vários projetos em conjunto.

Entre esses projetos esteve a criação da loja online CaLe Shop, uma marca lançada pelos dois e frequentemente divulgada nas redes sociais. O casal parecia viver uma fase feliz, marcada também por uma mudança importante na vida pessoal.

Recentemente, Catarina Miranda e Afonso Leitão tinham-se mudado para uma nova casa no Montijo. O espaço ainda estava a ser decorado e ambos partilhavam alguns detalhes dessa nova etapa com os seguidores, mostrando-se entusiasmados com o futuro em conjunto.

Contudo, a relação acabou por sofrer uma reviravolta inesperada. Catarina Miranda decidiu terminar o namoro numa altura em que Afonso Leitão continua dentro da casa do Secret Story – Desafio Final. A ex-concorrente terá tomado a decisão após ter visto mensagens no telemóvel do namorado que não lhe agradaram.

A separação rapidamente gerou várias reações nas redes sociais, especialmente porque muitos seguidores acompanhavam de perto a relação e acreditavam que o casal estava a viver uma fase estável. Assim termina, pelo menos para já, uma das histórias de amor mais inesperadas e mediáticas nascidas nos realities.