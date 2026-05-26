Catarina Miranda apaga comunicado sobre fim do namoro com Afonso Leitão. Eis os novos desenvolvimentos 

Há mais um desenvolvimento na notícia de última Hora que está a agitar o País. Catarina Miranda apagou o comunicado e o storie onde dava conta que a relação com Afonso Leitão tinha chegado ao fim. No comunicado, Catarina Miranda explicava que tinha retirado qualquer apoio ao namorado, que neste momento é um dos concorrentes do Secret Story – Desafio Final. Além disso, Catarina Miranda revelou a Cristina Ferreira que ontem à noite tinha encontrado mensagens suspeitas no telemóvel de Afonso, que a tinham feito perder a confiança.

Contudo, a jovem parece se ter arrependido. A avaliar pelo facto de uma hora depois de ter lançado a bomba, ter apagado o comunicado, um storie e qualquer referência a esta decisão drástica.

Dentro da casa mais vigiada do País, Afonso permanece no desconhecimento e não sabe que o seu futuro com Catarina Miranda acaba de mudar.

Esta manhã, o assunto foi comentado no Dois às 10 e Cristina Ferreira não escondeu o espanto. Cristina Ferreira acabou a revelar o verdadeiro motivo que originou esta dramática decisão por parte de Miranda.

«A nossa equipa já falou com ela (...) ontem à noite descobriu mensagens e percebeu que ele não a respeitou cá fora».

Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»

Esta manhã, a ex-concorrente recorreu às redes sociais para partilhar um comunicado onde anuncia que retira, de forma imediata, qualquer apoio à participação do namorado no programa, Desafio Final, deixando palavras duras e revelando um claro sentimento de desilusão.

«Chega um momento em que o silêncio deixa de ser maturidade e passa a ser falta de respeito por nós próprias», começou por escrever. Catarina explicou que a decisão surge na sequência de acontecimentos que a fizeram repensar a relação. «Enquanto mulher, não consigo continuar a apoiar alguém que me desrespeitou, me desiludiu e não teve consideração pela relação que tinha», assumiu, sem revelar detalhes sobre o que terá motivado a rutura.

No mesmo texto, a ex-concorrente deixou claro que pretende cortar qualquer associação pública ao nome de Afonso Leitão enquanto este permanecer no programa da TVI. «Por coerência comigo mesma, deixo qualquer apoio à participação do Afonso no programa e peço que deixem de associar o meu nome a campanhas, votos ou defesa da imagem dele», escreveu, reforçando ainda que não pretende alimentar especulações: «Não entrarei em detalhes, mas a minha decisão é definitiva».

A terminar, Catarina Miranda deixou uma reflexão que está a dar que falar entre os seguidores: «Há escolhas que fazemos por amor. E há decisões que tomamos por respeito a nós próprias». Uma mensagem forte que parece encerrar, sem margem para dúvidas, este capítulo da sua relação com Afonso Leitão.