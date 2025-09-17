Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação

Afonso Leitão esteve esta manhã no Dois às 10 a dar a primeira entrevista a solo após ficar em quarto lugar. O finalista, que ficou em quarto lugar na final do Big Brother Verão, tem se mostrado muito cúmplice de Catarina Miranda na nova vida fora da casa mais vigiada do País. E isso foi um dos temas da entrevista.

Depois de construírem uma dupla no Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda continuam a formar uma dupla na vida pós programa. Em entrevista a Cláudio Ramos e a Cristina Ferreira, acabou a admitir que gosta da chef de cozinha, uma resposta que nunca quis dar enquanto o programa decorria.

Além disso, frisou que os dois até se tratam por nomes carinhosos, alcunhas que já usavam no reality show da TVI. Afonso chama a amiga especial de «Miranda ou Sininho». Catarina gosta de chamar Afonso de «Peter Pan».

Na mesma entrevista, o ex-concorrente falou, pela primeira vez, da sua relação com Catarina Miranda.

«Gosto muito da Catarina Miranda, mesmo», confessou Afonso, sem rodeios, deixando no ar a possibilidade de algo mais do que uma simples amizade. A revelação surpreendeu os apresentadores e os fãs do programa, que já especulavam sobre a proximidade entre os dois durante o reality show.

Segundo Afonso, a ligação manteve-se forte cá fora. Os dois já jantaram juntos e até passaram uma noite na mesma casa, ainda que em camas separadas. O jovem de Alcochete não poupou elogios à colega e mostrou-se visivelmente afetivo ao falar dela.

As declarações do ex-concorrente reacenderam o interesse dos seguidores do Big Brother, que continuam a torcer por este “possível casal” que se formou além das câmaras.

