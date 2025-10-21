Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão mais felizes e unidos do que nunca e deram mais um passo importante na relação. O casal decidiu criar uma marca própria e deram-lhe o nome de CaLe, a alcunha que lhes foi dada pelos fãs durante o Big Brother Verão.

A novidade foi dada pelos próprios, através das redes sociais, onde partilharam o perfil da nova marca, que já conta com quase 23 mil seguidores, e que promete vender «os melhores produtos ao melhor preço»

Ora veja tudo aqui:

Na passada quarta-feira, 15 de outubro, Catarina Miranda recorreu às stories do Instagram para anunciar uma importante novidade na sua vida profissional. Após algum tempo afastada da televisão e sem novos projetos em vista, a jovem natural de Almeirim decidiu investir num novo desafio, desta vez, no universo da moda.

A ex-concorrente do Big Brother Verão revelou o lançamento da “VanCat”, uma loja de roupa online criada em parceria com Vanda, esposa do seu amigo Sérgio Duarte. O nome da marca resulta da junção dos nomes das duas empreendedoras, simbolizando a união e a criatividade que marcam o projeto.

O lançamento teve lugar na noite do mesmo dia, às 21h15, com Catarina Miranda em direto no Instagram oficial da loja. A apresentação contou ainda com a participação de Vanda, Sérgio Duarte e Afonso Leitão.

Com a criação da VanCat e da nova marca ao lado de Afonso Leitão, Catarina reforça a sua presença no meio digital e demonstra vontade de continuar a reinventar-se. O projeto representa mais um passo na sua trajetória profissional, mostrando que a ex-concorrente do Big Brother Verão está pronta para explorar novas oportunidades e consolidar a sua ligação ao público fora da televisão.