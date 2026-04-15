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Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

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Catarina Miranda e Afonso Leitão andam «desaparecidos» das redes sociais e as dúvidas sobre se a relação se mantém surgiram. A ex-concorrente do Big Brother esclareceu tudo.

Catarina Miranda e Afonso Leitão andam discretos nas redes sociais e, por isso, a ex-concorrente foi questionada sobre os dois ainda estariam juntos.

Esta terça-feira, 14 de abril, a finalista do Big Brother Verão abriu uma caixa de perguntas para satisfazer as curiosidades dos fãs e um internauta atirou: «Já não estás com o Afonso?»

Catarina Miranda não hesitou em responder, mas não sem antes partilhar uma fotografia em que surge ao lado do namorado. «Vocês são muito regateiros. Felizmente, não vivemos amores de Instagram, vivemos juntos a vida real, que dá mais trabalho. Mas ainda somos a melhor equipa», escreveu, na legenda da partilha, e em resposta à questão do fã.

Veja tudo aqui:

Veja ainda, na nossa galeria, as melhores fotos do casal Miranda e Afonso

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