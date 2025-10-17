Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Afonso Leitão e Catarina Miranda têm sido inseparáveis desde que deixaram a casa do Big Brother Verão. Os ex-concorrentes assumiram recentemente uma relação amorosa e, agora, vivem uma lua-de-mel em pleno com várias viagens muito especiais.

Depois de terem visitado Punta Cana, República Dominicana, os CaLe decidiram fazer mais uma viagem, desta vez dentro da Europa. Esta sexta-feira, 17 de outubro, os dois partilharam registos fotográficos no Lago de Como, na Lombardia, Itália.

Num dos registos fotográficos, Catarina e Afonso mostram-se no avião. «O meu parceiro do crime», escreveu a ex-concorrente, na legenda da publicação que fez nos stories.

Um dos destinos mais românticos da Europa

É importante referir que Catarina Miranda e Afonso Leitão elegeram um dos destinos mais românticos da Europa para fazerem a sua segunda viagem juntos.

O Lago de Como é considerado extremamente romântico devido à sua beleza natural, que combina paisagens alpinas, mansões históricas e cidades cheias de charme. O ambiente é realçado por passeios de barco, ruelas pitorescas, e locais como a Passeggiata degli Innamorati (Caminho dos Amantes), em Varenna.