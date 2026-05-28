Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

Catarina Miranda concedeu a primeira entrevista depois de ter emitido o polémico comunicado que parou o País, onde anunciava o fim da relação com Afonso Leitão. Esta quinta-feira, 28 de maio, esteve no Dois às 10 a falar sobre tudo o que se passou e acabou por expor um detalhe que não deixou ninguém indiferente.

No meio de várias confissões, a finalista do Big Brother Verão confidenciou que, quando começaram a namorar, Afonso Leitão estava com problemas financeiros, e sem dinheiro «para comer».

«Acho que o Afonso não tem responsabilidade. Ele acha que a vida são só dois dias. Mas também acho que ele cresceu muito ao meu lado. Ele chegou ao pé de mim sem um euro para comer, ele devia (dinheiro). Ele cresceu muito. Se calhar ele já pensou em tudo o que fez e que se calhar não valeu a pena. Se calhar aquela reação com a situação da Ana, dá-me ali uns alertas», revelou.

A jovem ribatejana confessou ainda que tem a certeza de que Afonso está apaixonado por ela, apesar de a ter «desrespeitado» nas mensagens comprometedoras que trocou com mulheres, e também com um amigo: «Eu não tenho dúvidas de que ele gosta de mim. Se fossem só mensagens... não são só mensagens entre amigos. Eu não sou maluca a esse ponto, de fazer isto só porque ele enviou uma mensagem a um amigo. A culpa disto é do Afonso. Ele é que estava comigo. Ele é que me deve respeito.»

Sem papas na língua, Catarina Miranda assumiu que não está arrependida de ter emitido o comunicado, mesmo sabendo que Afonso Leitão está dentro da casa do Secret Story - Desafio Final, sem saber de nada, e, por isso, sem se poder defender.

«O Afonso tem de aprender que tudo na vida tem consequências. Já é grandinho», completou.

