Catarina Miranda expõe detalhes da vida com Afonso Leitão e lança indireta: «Muita gente gostaria de ter...»

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão a morar juntos, em Almeirim, há algumas semanas. Recentemente, a finalista do Big Brother Verão revelou alguns pormenores sobre esta nova fase da vida a dois, e aproveitou para lançar uma farpa.

No Instagram, Catarina Miranda abriu uma caixa de perguntas aos fãs e respondeu a algumas curiosidades. Quando questionada sobre como está a sua vida atualmente, a jovem de Almeirim revelou todos os pormenores.

«Como é óbvio, sinto-me super feliz. Vocês fizeram muitas perguntas da minha vida pessoal, minha e do Afonso, portanto, a única coisa que eu vos posso dizer é que nós continuamos iguaizinhos como éramos no Big Brother», começou por dizer.

Ao falar sobre a relação com Afonso Leitão, a ex-concorrente do Big Brother fez-lhe rasgados elogios e não perdeu tempo em mandar uma indireta aguçada.

«Nós somos uma equipa: eu cozinho, ele lava a loiça; eu escrevo, ele embala as encomendas; eu faço uma coisa, ele faz outra. Nós somos definitivamente uma equipa, super amigos, nós somos melhores amigos, somos companheiros, não temos segredos um para o outro. Por isso, acho que temos uma vida que muita gente gostaria de ter», adiantou.

«Vocês só têm que nos acompanhar nas nossas redes sociais, porque nós estamos por cá sempre para vos fazer companhia e para vos mostrar o nosso dia a dia. Em breve faço um vídeo para vos mostrar como é que a nossa casa ficou, ainda vai demorar porque estamos em mudanças», finalizou.