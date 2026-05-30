Catarina Miranda expõe novo lado sobre a relação com Afonso Leitão: «Pessoa interesseira (...) Dava-lhe tudo»

A relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar e a gerar novas reações nas redes sociais.

Depois do comunicado onde anunciou o fim do apoio ao concorrente do Secret Story . Desafio Final, Catarina tem-se mantido muito ativa na rede social X, antigo Twitter, onde tem partilhado várias mensagens de seguidores relacionadas com a polémica, através de reposts.

Na manhã deste sábado, a ex-concorrente decidiu destacar uma publicação particularmente polémica, que continha uma acusação direta a Afonso Leitão: «O Afonso a dizer que a Catarina Miranda lhe ofereceu o telemóvel. Claro, ela dava-lhe tudo, por isso que ele nunca a largou», escreveu um internauta.

A mesma mensagem foi ainda mais longe e classificou o concorrente como uma pessoa interesseira: «Que pessoa interesseira, nota-se isso a léguas», podia ler-se na publicação republicada por Catarina Miranda.

Recorde-se de que Catarina Miranda justificou a decisão de se afastar de Afonso Leitão com alegadas mensagens e comportamentos que considerou desrespeitosos.

Enquanto isso, Afonso permanece dentro da casa mais vigiada do País, sem conhecimento público de toda a dimensão da polémica que se instalou cá fora.

O gesto subliminar de que todos falam: assim foi a reação de Miranda à entrevista do amigo de Afonso

Esta sexta-feira, 29 de maio, o amigo com quem Afonso Leitão trocou as mensagens comprometedoras que levaram Catarina Miranda a cortar o apoio ao namorado no Desafio Final - por se sentir traída e desrespeitada - concedeu uma entrevista ao V+ Fama, onde defendeu o concorrente, acusando a finalista do Big Brother Verão de «mentiras». A jovem ribatejana não reagiu diretamente às afirmações, mas deixou algumas mensagens subliminares nas redes sociais que estão a dar que falar.

Na rede social X, antigo Twitter, foram vários os fãs de Miranda que criticaram a abordagem de André Santos, amigo de Afonso Leitão, e que saíram em defesa da ex-concorrente de vários realities da TVI.

«O amigo do Afonso acabou de enterrá-lo ainda mais... Muito bem. Barracada», escreveu um internauta. «Para mim, um mau amigo e sem empatia alguma. Se frequentava a casa, que, pelo menos, tivesse o mínimo respeito. E, já que o Afonso não tem cabeça, que tentasse pôr juízo na cabeça do amigo, em vez de ainda estar metido nisto», escreveu outro.