Catarina Miranda expõe novo lado sobre a relação com Afonso Leitão: «Pessoa interesseira (...) Dava-lhe tudo»

A relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar e a gerar novas reações nas redes sociais.
Depois do comunicado onde anunciou o fim do apoio ao concorrente do Secret Story . Desafio Final, Catarina tem-se mantido muito ativa na rede social X, antigo Twitter, onde tem partilhado várias mensagens de seguidores relacionadas com a polémica, através de reposts.
Na manhã deste sábado, a ex-concorrente decidiu destacar uma publicação particularmente polémica, que continha uma acusação direta a Afonso Leitão: «O Afonso a dizer que a Catarina Miranda lhe ofereceu o telemóvel. Claro, ela dava-lhe tudo, por isso que ele nunca a largou», escreveu um internauta.
A mesma mensagem foi ainda mais longe e classificou o concorrente como uma pessoa interesseira: «Que pessoa interesseira, nota-se isso a léguas», podia ler-se na publicação republicada por Catarina Miranda.
Recorde-se de que Catarina Miranda justificou a decisão de se afastar de Afonso Leitão com alegadas mensagens e comportamentos que considerou desrespeitosos.
Enquanto isso, Afonso permanece dentro da casa mais vigiada do País, sem conhecimento público de toda a dimensão da polémica que se instalou cá fora.
O gesto subliminar de que todos falam: assim foi a reação de Miranda à entrevista do amigo de Afonso
Esta sexta-feira, 29 de maio, o amigo com quem Afonso Leitão trocou as mensagens comprometedoras que levaram Catarina Miranda a cortar o apoio ao namorado no Desafio Final - por se sentir traída e desrespeitada - concedeu uma entrevista ao V+ Fama, onde defendeu o concorrente, acusando a finalista do Big Brother Verão de «mentiras». A jovem ribatejana não reagiu diretamente às afirmações, mas deixou algumas mensagens subliminares nas redes sociais que estão a dar que falar.
Na rede social X, antigo Twitter, foram vários os fãs de Miranda que criticaram a abordagem de André Santos, amigo de Afonso Leitão, e que saíram em defesa da ex-concorrente de vários realities da TVI.
«O amigo do Afonso acabou de enterrá-lo ainda mais... Muito bem. Barracada», escreveu um internauta. «Para mim, um mau amigo e sem empatia alguma. Se frequentava a casa, que, pelo menos, tivesse o mínimo respeito. E, já que o Afonso não tem cabeça, que tentasse pôr juízo na cabeça do amigo, em vez de ainda estar metido nisto», escreveu outro.
Catarina Miranda repartilhou as opiniões, tal como pode ver aqui: