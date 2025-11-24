Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Catarina Miranda voltou a abrir uma janela para a sua vida pessoal e partilhou, no Instagram, detalhes curiosos sobre a relação com Afonso Leitão. A finalista do Big Brother Verão esteve a responder a perguntas dos seguidores e acabou por revelar um pormenor que não passou despercebido.

Entre as várias questões enviadas, um fã pediu a Catarina que revelasse algumas curiosidades sobre o namorado. A jovem de Almeirim não hesitou e contou como decorrem as discussões do casal, sempre com um toque inesperado.

«Nas discussões que temos, acha que é ator e eleva sempre a cena para outro nível», confessou Catarina Miranda, com humor, deixando implícito que esses momentos acabam por ser tão teatrais quanto divertidos.

A cumplicidade do casal continua a conquistar os seguidores, que adoram acompanhar a dinâmica dos dois.