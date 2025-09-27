Catarina Miranda manda 'farpa' aos haters e mostra-se ao lado de Afonso Leitão: «A vida ultimamente»

Apesar de surgirem juntos em vários momentos desde a saída da casa do Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda continuam a alimentar a curiosidade dos fãs sobre a natureza da relação que os une.

Na tarde deste sábado, 27 de setembro, Catarina Miranda partilhou nos stories do Instagram um registo composto por quatro fotografias, acompanhado da legenda: «A vida ultimamente (Era só jogo)», deixando transparecer a proximidade e cumplicidade entre ambos. Muitas têm sido as ocasiões em que surgem juntos, ao lado de familiares e amigos de cada um. O que levanta dúvidas: A relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão é apenas amizade ou já será algo mais?

Durante a participação de Afonso e Catarina no reality show, surgiram diversas especulações sobre o futuro da dupla fora da casa mais vigiada do País. Enquanto alguns acreditavam que se tratava apenas de uma estratégia ou de um momento passageiro, outros consideram que a ligação entre os dois poderá ter contornos amorosos.

Até ao momento, não existe qualquer confirmação oficial de namoro, mas o que é certo é que a dupla continua inseparável, partilhando momentos juntos e mostrando que a amizade, ou algo mais, permanece sólida.