Catarina Miranda “marca o amor na pele” com duas tatuagens dedicadas a Afonso Leitão

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

O amor entre Catarina Miranda e Afonso Leitão parece estar mais forte do que nunca. Na tarde de sexta-feira, dia 17 de abril, a ex-concorrente partilhou duas fotografias nos stories do Instagram que revelam um gesto de amor muito especial: duas novas tatuagens carregadas de significado.

Numa das imagens é possível ver a palavra "Cale", nome pelo qual o casal ficou conhecido durante o programa, ainda antes de assumirem a relação.

A segunda tatuagem é a letra A, inicial do nome do namorado, Afonso Leitão.