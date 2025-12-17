Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Catarina Miranda está a aproveitar uns dias de descanso em Cabo Verde na companhia do namorado, Afonso Leitão. Os ex-concorrentes do Big Brother Verão e Casa dos Segredos recorreram ao Instagram, para mostrar alguns momentos da viagem, com registos que não deixaram dúvidas quanto à cumplicidade do casal.

Nas imagens partilhadas, Catarina surge em clima de romance, num cenário paradisíaco que mereceu uma legenda entusiasta: «Entre o céu e o mar, Cabo Verde roubou o meu coração!». A jovem fez ainda questão de destacar a importância de um guia local, que descreveu como «o melhor de Cabo Verde», aconselhando os seguidores que tenham a ilha da Boa Vista nos planos de viagem a tomarem nota da sugestão.

A publicação rapidamente reuniu dezenas de reações. Na caixa de comentários, os fãs elogiaram a sintonia entre os dois e deixaram mensagens carinhosas como «Na melhor companhia», «Boas férias aos dois🍀aproveitem♥️♥️», «Boas férias, aproveitem» e «As fotos estão lindas 😍».

Apesar do ambiente romântico que marca esta escapadinha, há um pormenor que não passou despercebido aos seguidores mais atentos: até ao momento, não há sinais de um pedido de casamento.

Catarina Miranda e Afonso Leitão vivem atualmente juntos, numa casa arrendada em Almeirim, e atravessam uma fase assumidamente feliz da relação. Embora muitos fãs continuem a torcer por um noivado iminente, para já não existe qualquer indício que confirme essa expectativa.