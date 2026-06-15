Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Após o término da relação de sete meses com Afonso Leitão, Catarina Miranda voltou a falar do ex-namorado nas redes sociais e mostrou uma surpresa que tinha preparado para ele.

Foi esta segunda-feira, dia 15 de junho, que a ex-concorrente do Big Brother Verão partilhou com os seguidores várias encomendas que recebeu, explicando o contexto do que encontrou relacionado com a antiga relação. Catarina começou por reagir ao conteúdo, recordando o propósito original da encomenda: «Isto era uma parceria que eu tinha, isto era uma surpresa que eu iria fazer quando o morto saísse do programa».

De seguida, mostrou alguns dos produtos que tinha preparado, detalhando o seu conteúdo: «Portanto, chocolatinhos, e depois tinha aqui uns chocolatinhos com as nossas imagens e isto era para o frigorífico». Com o fim da relação já consumado, a ex-concorrente acabou por decidir o destino dos chocolates, deixando ainda uma mensagem bem-humorada: «Olha avó, tens aqui chocolates».

Veja o vídeo.