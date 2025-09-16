Catarina Miranda não ganhou, mas sentiu-se vitoriosa por ter ficado com Afonso: «iríamos estar sempre juntos»

Ao Minuto

11:26
Há dois segredos perto de serem revelados! Saiba quais são - Big Brother
10:15

Há dois segredos perto de serem revelados! Saiba quais são

11:07
Francisco Monteiro e Inês Morais reagem à desistência de Fábio Daniel - Big Brother
06:47

Francisco Monteiro e Inês Morais reagem à desistência de Fábio Daniel

11:00
Em menos de 24 horas na casa, Fábio Daniel causou discórdia entre os colegas! Veja as imagens da cadeira quente - Big Brother
04:34

Em menos de 24 horas na casa, Fábio Daniel causou discórdia entre os colegas! Veja as imagens da cadeira quente

10:57
«Espero que ela esteja solteira»: Fábio interessado numa concorrente - Big Brother
03:02

«Espero que ela esteja solteira»: Fábio interessado numa concorrente

10:42
Marisa Susana nomeia Ana e o motivo é surpreendente! Veja as imagens do desentendimento - Big Brother
02:50

Marisa Susana nomeia Ana e o motivo é surpreendente! Veja as imagens do desentendimento

10:36
Vera atraída por Dylan? «Somos mesmo iguais» - Big Brother
03:24

Vera atraída por Dylan? «Somos mesmo iguais»

10:30
Clima no ar? Vera e Dylan mais próximos que nunca e já falam num anel - Big Brother
03:28

Clima no ar? Vera e Dylan mais próximos que nunca e já falam num anel

10:24
Hilariante! Sandro arrasa de vestido e saltos altos - Big Brother
03:32

Hilariante! Sandro arrasa de vestido e saltos altos

10:24
Ana afetada com as nomeações? «Vocês é que sabem aquilo que sentem...» - Big Brother
10:07

Ana afetada com as nomeações? «Vocês é que sabem aquilo que sentem...»

09:55
Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho» - Big Brother

Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»

09:55
Vera para Dylan: «Eu sei o teu segredo» - Big Brother
08:14

Vera para Dylan: «Eu sei o teu segredo»

09:42
Desacordo depois das nomeações? Veja a conversa entre Fábio e Bruno Miguel - Big Brother
09:10

Desacordo depois das nomeações? Veja a conversa entre Fábio e Bruno Miguel

09:39
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País - Big Brother

Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

09:16
Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho - Big Brother

Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

22:43
Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana - Big Brother
14:19

Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana

22:39
Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial - Big Brother
03:07

Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial

22:28
«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas? - Big Brother
02:28

«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas?

22:13
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói» - Big Brother
02:09

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

22:03
«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo - Big Brother
03:28

«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo

22:01
«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel - Big Brother
01:37

«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel

21:56
É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão - Big Brother
03:26

É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão

21:33
«Eu interessei-me genuinamente por ela, mas da parte dela acho que é...»: Dylan expõe o que sente - Big Brother
01:48

«Eu interessei-me genuinamente por ela, mas da parte dela acho que é...»: Dylan expõe o que sente

21:19
«Senti ali alguma coisa (...) Ela faz mesmo o meu estilo»: Fábio já tem alvo amoroso? - Big Brother
03:25

«Senti ali alguma coisa (...) Ela faz mesmo o meu estilo»: Fábio já tem alvo amoroso?

20:00
No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois... - Big Brother
02:23

No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

19:55
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story? - Big Brother
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Catarina Miranda não ganhou, mas sentiu-se vitoriosa por ter ficado com Afonso: «iríamos estar sempre juntos»

  • Secret Story
  • Há 8 min
Catarina Miranda não ganhou, mas sentiu-se vitoriosa por ter ficado com Afonso: «iríamos estar sempre juntos» - Big Brother

A ex-concorrente falou sobre a relação com Afonso Leitão.

Catarina Miranda ficou em segundo lugar no Big Brother Verão, mas não saiu de mãos a abanar. Ela e Afonso Leitão têm estado inseparáveis e esta manhã, no programa «Dois às 10», Catarina falou da ligação dos dois, respondendo à pergunta que todos querem saber: «Namoram?». 

«Não, somos amigos», disse, recordando o começo de tudo: «Ao início não (sentiu que se estava a apaixonar), era jogo, estávamos numa fase complicada. (Sentiu) na segunda semana, mas depois quando a Daniela entrou foi muito complicado porque eu não via o que vocês viam. Mas nós falávamos muito pelo olhar». 

Questionada por Cristina Ferreira sobre se sabia que no fim Afonso ficaria consigo, Catarina nunca duvidou: «Sabia sempre. As pessoas não sabem, falam daqui que nós queremos. Eu sei que era mais fácil se nós nos tivéssemos beijado, ou feito o sinal de consentimento». 

«As pessoas criticavam muito porque não viam nada e nós tivemos esse privilégio de nos conhecermos enquanto amigos», disse, deixando depois no ar o que será o futuro dos dois ex-concorrentes fora da casa: «As pessoas que vejam, sigam os nossos Instagrams, vejam a nossa vida e seja o que Deus quiser».

Quanto ao vídeo que publicou com Afonso, após saírem do Big Brother, Catarina esclareceu: «Era para mostrar às pessoas que íamos comer o nosso hambúrguer, que foi uma coisa que sempre combinámos. Nós iríamos estar sempre juntos, nos hambúrgueres ou em qualquer sítio. Fomos uma dupla excelente (...) Dificilmente uma dupla chega onde nós chegámos», rematou. 

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Catarina Miranda e Afonso Leitão juntos. 

 

Relacionados

Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu

Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis
Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

Fora da Casa

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

Há 39 min
Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu

Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu

Há 1h e 16min
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Ontem às 19:00
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Ontem às 18:15
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Ontem às 17:51
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

14 set, 23:10
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

14 set, 18:40
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»
02:09

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

Ontem às 22:13
Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Ontem às 13:01
Ver Mais

Notícias

Catarina Miranda não ganhou, mas sentiu-se vitoriosa por ter ficado com Afonso: «iríamos estar sempre juntos»

Catarina Miranda não ganhou, mas sentiu-se vitoriosa por ter ficado com Afonso: «iríamos estar sempre juntos»

Há 8 min
Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu

Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu

Há 1h e 16min
Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»

Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»

Há 2h e 36min
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

Há 2h e 52min
Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

Há 3h e 15min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Ontem às 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Ontem às 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Ontem às 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Ontem às 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

Ontem às 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: "Acho que te prejudica"

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: "Acho que te prejudica"

Há 14 min
Catarina Miranda sobre Jéssica Vieira: "Veio meter-se comigo"

Catarina Miranda sobre Jéssica Vieira: "Veio meter-se comigo"

Há 36 min
Amor à vista! Lisa Schincariol e Igor Rodriguez surgem abraçados na Madeira

Amor à vista! Lisa Schincariol e Igor Rodriguez surgem abraçados na Madeira

Há 46 min
Miguel Vicente revela novidade sobre a noiva e faz apelo

Miguel Vicente revela novidade sobre a noiva e faz apelo

Há 1h e 34min
Rui Pedro sobre o filho: "Recebemos uma má notícia"

Rui Pedro sobre o filho: "Recebemos uma má notícia"

Há 2h e 5min
Ver Mais Outros Sites