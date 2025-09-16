Catarina Miranda não ganhou, mas sentiu-se vitoriosa por ter ficado com Afonso: «iríamos estar sempre juntos»

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

Catarina Miranda ficou em segundo lugar no Big Brother Verão, mas não saiu de mãos a abanar. Ela e Afonso Leitão têm estado inseparáveis e esta manhã, no programa «Dois às 10», Catarina falou da ligação dos dois, respondendo à pergunta que todos querem saber: «Namoram?».

«Não, somos amigos», disse, recordando o começo de tudo: «Ao início não (sentiu que se estava a apaixonar), era jogo, estávamos numa fase complicada. (Sentiu) na segunda semana, mas depois quando a Daniela entrou foi muito complicado porque eu não via o que vocês viam. Mas nós falávamos muito pelo olhar».

Questionada por Cristina Ferreira sobre se sabia que no fim Afonso ficaria consigo, Catarina nunca duvidou: «Sabia sempre. As pessoas não sabem, falam daqui que nós queremos. Eu sei que era mais fácil se nós nos tivéssemos beijado, ou feito o sinal de consentimento».

«As pessoas criticavam muito porque não viam nada e nós tivemos esse privilégio de nos conhecermos enquanto amigos», disse, deixando depois no ar o que será o futuro dos dois ex-concorrentes fora da casa: «As pessoas que vejam, sigam os nossos Instagrams, vejam a nossa vida e seja o que Deus quiser».

Quanto ao vídeo que publicou com Afonso, após saírem do Big Brother, Catarina esclareceu: «Era para mostrar às pessoas que íamos comer o nosso hambúrguer, que foi uma coisa que sempre combinámos. Nós iríamos estar sempre juntos, nos hambúrgueres ou em qualquer sítio. Fomos uma dupla excelente (...) Dificilmente uma dupla chega onde nós chegámos», rematou.

