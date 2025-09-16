Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu

Um amor para a Rita! Novas fotografias de Rita Almeida e Marcelo Palma estão a causar furor na internet

Catarina Miranda já saiu da casa mais vigiada do País, mas as polémicas continuam. Num direto que fez ao lado de Afonso Leitão, a segunda classificada do Big Brother Verão foi questionada sobre se conhece Rita Almeida e Marcelo Palma, amigos do militar, e a resposta não podia ser mais direta.

«Rita e Marcelo não e não faço questão de os conhecer. Desculpa, é verdade, não faço questão de conhecer. Para mim, quem toca nele toca-me a mim também. Acho que não é preciso falar mais nada, é só a minha opinião», afirmou Miranda.

Depois, a ex-concorrente dirigiu-se a Afonso Leitão: «Não precisas de falar» (...) Então, é verdade. Não conheço nem quero conhecer». Afonso retorquiu: «Quem toca em mim? Já está a viajar ela».

Marcelo não perdeu tempo a reagir ao que foi dito por Catarina Miranda: «Entretanto não vamos dar importância a quem não merece, mas vamos dar sim à gala de ontem, o que acharam? Quero saber a vossa opinião!!», escreveu no X (antigo Twitter).