Catarina Miranda vai expor tudo o que descobriu sobre Afonso Leitão e que ditou o fim. Revelamos quando e onde

Pareciam amigos para a vida, mas não: As maiores amizades quebradas dentro e fora de um Reality-show

Catarina Miranda vai falar publicamente sobre tudo o que descobriu sobre Afonso Leitão que a levou a tomar a drástica decisão de terminar o namoro sem os dois terem uma conversa. Esta quinta-feira, 28 de maio, a jovem vai estar no Dois às 10, da TVI, para explicar todos os detalhes.

A revelação foi feita por Cristina Ferreira, durante a emissão desta quarta-feira, 27, do matutino da TVI. «Ainda não sabemos o que aconteceu mas, amanhã, a Catarina é nossa convidada. A Catarina predispôs-se a dar-nos essa entrevista e, portanto, vem conversar connosco. Agradeço-lhe, desde já, a confiança, porque ela fez apenas um comunicado e não disse mais nada a seguir a isso», disse a apresentadora, durante a conversa que teve com Ariana Miranda e Diogo Maia.

E acrescentou: «Amanhã, a Catarina vem aqui dar as suas explicações, as que ela entender, aquelas que ela considerar válidas para este momento. Portanto, será amanhã, neste espaço, que vamos tentar entender aquilo que ela pode ter visto, porque, até agora, ninguém sabe o que aconteceu. Ela só disse que é grave, que não se sentiu respeitada e que, por isso mesmo, terminava ali o seu apoio ao Afonso.»