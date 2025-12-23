Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Este Natal vai ser ainda mais especial para Catarina Miranda. A ex-concorrente do Big Brother Verão vai viver a quadra festiva pela primeira vez ao lado do namorado, Afonso Leitão, com quem se apaixonou dentro da casa mais vigiada do país.

Através das stories do Instagram, Catarina respondeu a várias curiosidades dos seguidores e revelou como o casal decidiu organizar os dias festivos.: «Vamos dividir: no dia 24 fazemos aqui em nossa casa, com a minha família, e no dia 25 vamos para casa da família do Afonso, onde abrimos os presentes», contou.

Sobre as trocas de presentes, a jovem não escondeu o entusiasmo: «Ele vai abrir os meus e eu vou abrir os dele. Eu já suspeito o que é que possa ser, mas ele já sabe exatamente o que me vai oferecer», revelou, deixando no ar alguma expectativa.

E rapidamente o desejo ficou claro. Entre risos, Catarina atirou: «Eu acho que vais dar-me uma Louis Vuitton». A resposta do namorado não tardou — e veio carregada de ironia: «Vou. Tu não esperes sentada».

Sem perder o bom humor (nem o sonho), Catarina insistiu: «Olha, sonhar não custa e eu mereço. Eu não mereço uma Louis Vuitton nova?». Questionado novamente, Afonso rematou, divertido: «É… vais ter duas novas».

Entre brincadeiras, cumplicidade e planos partilhados, o casal mostra-se cada vez mais unido — e este Natal promete ficar marcado como o primeiro de muitos a dois.

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Recentemente, a finalista do Big Brother Verão abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais e uma das questões que mais despertou curiosidade foi sobre um eventual regresso à televisão em 2026. Sem hesitar, Catarina Miranda foi clara: «Um dia eu volto», afirmou confiante. Catarina Miranda nunca escondeu o interesse em seguir um percurso ligado à televisão.

Catarina Miranda e Afonso Leitão oficializaram a relação em outubro deste ano, no programa Momento Certo, depois de se terem conhecido no Big Brother Verão. Desde então, o casal tem feito várias viagens e Catarina já têm outras marcadas para o início do próximo ano. «Eu e o Afonso vamos à Disney em janeiro, no dia dos meus anos. Antes disso, ainda vamos fazer outra viagem. Portanto, em janeiro, pelo menos duas viagens nós temos» partilhou.

Ao falar do namorado, Miranda deixou escapar uma frase que não passou despercebida. A ex-concorrente referiu-se ao namorado como «por enquanto ainda é o meu companheiro», comentário que rapidamente fez soar os alarmes entre os fãs mais atentos, já a especular sobre um alegado próximo passo na relação.