Com direito a anel e em cenário improvável: Este foi o pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

O pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda está a dar que falar e não é para menos. O momento, vivido em direto na estreia do programa Momento Certo, da TVI, foi preparado ao detalhe e acabou por surpreender não só Catarina Miranda, mas também todos os que assistiam.

Afonso não deixou nada ao acaso: planeou cada pormenor, desde a presença de familiares e amigos próximos até ao anel que escolheu cuidadosamente na ourivesaria Coração de Prata. O objeto simbólico foi entregue no estúdio por uma das filhas de Sérgio, grande amigo de Catarina, tornando o gesto ainda mais especial.

Apanhada de surpresa, Catarina Miranda abriu a boca em choque e, entre lágrimas e sorrisos, acabou por dizer o tão esperado “sim”. De imediato, colocou o anel no dedo indicador, exibindo-o orgulhosamente.

O cenário improvável, a emoção em direto e os beijos apaixonados que se seguiram fizeram deste pedido de namoro um momento único e inesquecível.